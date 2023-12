Por qué me han gustando tanto los auriculares JBL LIVE 770 NC

Es una realidad que el mercado de auriculares es muy vasto y que para un usuario estándar, puede resultar inconveniente, elegir unos de concreto. Hemos tenido la oportunidad de probar los JBL LIVE 770 NC, y esta es mi valoración y mi sensaciones. Ya adelanto que se trata de un producto que deja un excelente sabor de boca, independientemente del ámbito en el que vayas a utilizarlo.

JBL LIVE 770 NC a prueba

Los auriculares JBL LIVE 770 NC, que se presentan como una alternativa más económica a su hermano mayor, el Tour One M2, han demostrado ser una sorpresa agradable en el mercado de auriculares de gama media. A pesar de su aspecto algo orientado a presupuestos más ajustados, estos auriculares destacan en varias áreas esenciales, ofreciendo un rendimiento que sorprende en todos los ámbitos.

Diseño y comodidad

Los JBL LIVE 770 NC presentan un diseño sobre la oreja con auriculares ovalados de gran tamaño, lo que favorece la cancelación de ruido. Con un peso de 256 gramos, se sitúan cómodamente debajo del promedio de 320 gramos, considerado el máximo para un uso prolongado sin incomodidades. Además, son plegables al máximo, lo que facilita su transporte y almacenamiento, y cuentan con cables desmontables y resistentes a enredos. Puedes llevarlos tranquilamente en la mochila, sin que ocupe demasiado, y su diseño, dentro de lo clásico, está totalmente actualizado. El detalle de que el arco esté forrado en tela proporciona un toque de distinción.

La sensación al llevarlos puestos no es de incomodidad, no se notan mal a la cabeza. Buenas sensaciones en todo momento, algo que puede inclinar la balanza de compra hacia un sentido u u otro, dependiendo del tipo de dispositivo.

Calidad de audio

El perfil de audio tiende hacia un sonido cálido con una presencia notable de todos los registros. Lo más impresionante es la sensación de amplitud y la separación de instrumentos en estéreo, algo inusual en auriculares inalámbricos de su rango de precio. La cancelación activa de ruido (ANC) es excepcional, bloqueando eficazmente el ruido exterior, mientras que la cancelación pasiva se logra a través del diseño de los auriculares, que sella eficazmente el ruido no deseado. A decir verdad, es ponerse los auriculares y ya no escuchar nada del exterior, cubre completamente todo el pabellón auditivo.

Tal y como veremos más adelante con la aplicación, puedes conseguir un rango excelente de opciones de audio. Estos auriculares se comportan perfectamente tanto si escuchas una sonata de Schubert como el rock más agresivo que tengas en tu lista de reproducción. Un excelente trabajo de audio el de esta marca, ya sabemos que nunca defrauda.

Funcionalidad y conectividad

Estos auriculares soportan la conectividad multipunto, permitiendo enlazar dos dispositivos simultáneamente, una característica cada vez más valiosa en nuestros entornos multitarea. Poder pasar de tenerlos conectados al teléfono móvil al ordenador sin ningún tipo de esfuerzo es una gran ventaja. Cuentan con soporte bluetooth 5.3 y ofrecen una entrada de 3,5 mm para una conexión por cable.

Aplicación y personalización

La aplicación JBL Headphones acompaña la compra de estos auriculares y se destaca por su facilidad de uso. Permite alternar fácilmente el ANC, configurar el asistente de voz preferido, e incluso establecer un límite de volumen máximo para proteger la audición. Lo más destacado son los ajustes preestablecidos de EQ y la capacidad de afinar la curva de sonido según el gusto personal. Sin lugar, a duda, se trata del complemento perfecto para sacar el máximo partido a los auriculares. La app la puedes descargar tanto para Android como para iOS.

Duración de la batería y calidad de llamadas

La duración de la batería es impresionante, con hasta 45 horas de reproducción con ANC activado y hasta 70 horas con el ANC desactivado. Además, la calidad de las llamadas es excelente, proporcionando una voz natural y completa. Poder responder las llamadas con un solo toque en el auricular es extremadamente cómodo.

Me los he llevado de viaje de fin de semana y haciendo un uso intensivo de él no he necesitado tener que ponerlos a cargar. Sin lugar, a duda, esto es un punto muy favorable en este dispositivo. A pesar de enfrentarse a una dura competencia con los Sony WH-CH720 y el JBL Tune 670NC, los JBL LIVE 770 NC se mantienen firmes, ofreciendo un rendimiento que impresiona y satisface a una amplia gama de usuarios.

Veredicto de los JBL LIVE 770 NC

En definitiva, los JBL LIVE 770 NC se presentan como una opción sólida para aquellos que buscan calidad de sonido, funcionalidad y comodidad a un precio razonable. Particularmente, estos auriculares no presentan ningún punto negativo, si bien los botones exteriores pueden ser difíciles de manejar en cierto tipo de circunstancias. Debes memorizar muy bien con el paso del tiempo que es lo que hace cada uno para poder sacar el máximo provecho. Gracias a sus características avanzadas y un rendimiento de audio competente los convierte en una elección valiosa en el segmento de auriculares de gama media. Su precio en la web del fabricante es de 179,99 euros, y se encuentran disponibles en 4 colores.