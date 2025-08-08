Rescatado por los bomberos tras quedar encajado entre rocas en pleno paseo marítimo de Torrevieja

Bomberos de la Diputación de Alicante han rescatado este viernes a un varón de mediana edad que se había quedado encajado entre dos rocas en pleno paseo marítimo de la turística localidad de Torrevieja, situada al sur de la provincia de Alicante, como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información. Fuentes de los propios bomberos han revelado que «no se explica cómo llegó a encajarse». Pero el hombre ha quedado atrapado de tal manera que ha sido necesario utilizar una grúa capaz de levantar y partir rocas para poder liberarlo. La víctima ha sufrido rasguños al contacto con la piedra.

Los hechos se han desencadenado a partir de las 10:10 horas de este viernes. Ha sido entonces cuando el Consorcio de Bomberos de la Diputación de Alicante ha recibido el aviso de que había un hombre encajado entre las rocas del paseo marítimo de Torrevieja.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado tres vehículos del parque del Consorcio Provincial en esa misma localidad. En concreto, una Unidad de Mando y Jefatura (UMJ), con un sargento; una Bomba Urbana Pesada (BUP) y una Auto Escalera (EUE), con una dotación de seis bomberos.

Como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información, los bomberos han utilizado todas sus fuerzas y recursos para rescatar al hombre atrapado entre las rocas del paseo marítimo de Torrevieja, en Alicante. Pero, aún así, finalmente, se han visto obligados a recurrir a maquinaria para mover y partir la roca. Y dar, así, salida, al varón atrapado.

La intervención, por todo ello, ha sido larga. Y no ha concluido hasta las 12:45 horas, también de este viernes. La víctima ha resultado herida a consecuencia de los rasguños que se ha producido al rasparse con la roca, pero ha podido ser liberada tras varios angustiosos minutos.