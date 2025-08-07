La Guardia Civil rescata a los 8 tripulantes de una embarcación en riesgo de hundimiento en Castellón

Agentes del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Castellón ha rescatado a ocho personas, de las que cuatro eran menores, de una embarcación que navegaba con una vía de agua por la bocina de la hélice y alejada de la costa, en Benicarló. El barco se encontraba en evidente riesgo de hundimiento cuando ha sido auxiliado por los agentes del Instituto Armado, como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información.

Se trataba de un yate de siete metros de eslora por 3,5 de manga, de bandera española, que se hallaba a aproximadamente una milla de distancia de la costa, a la altura de la playa conocida como del Morrongo. Los hechos se han producido a las 14:10 horas de este miércoles.

Como se puede ver en el vídeo, la embarcación de la Guardia Civil se aproxima con cuidado al barco que necesita ser auxiliado ante la grave situación que ha generado una vía de agua. En ese barco viajan cuatro adultos, pero también cuatro menores, lo que convierte en más comprometido el rescate que los agentes se preparan para llevar a cabo.

La Guardia Civil ofrece las indicaciones oportunas para iniciar las tareas de rescate a uno de los tripulantes, que parece ser el patrón del barco con problemas. Mientras todo ello se produce, las olas no dejan de azotar el barco maltrecho. Lo deslizan como una pluma de uno a otro lado.

Finalmente, todos los tripulantes de la embarcación afectada consiguen acceder a la embarcación que ha iniciado el rescate. El último de los que abandona el barco con la vía de agua es, precisamente, el patrón del yate, que desde un primer momento ha estado colaborando con los agentes para que el rescate se llevase a cabo sin sobresaltos y en el menor tiempo posible y sin que ello afectase a la seguridad de las personas.