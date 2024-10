El video del salvamento, que se ha hecho viral en redes sociales por la pericia de los servicios de emergencia, muestra como un bombero sube al bebé en brazos hasta un helicóptero. Debajo de ellos sólo queda la desolación: sólo se ve agua y plantas.

Según un comunicado del Consorcio publicado en redes sociales, los bomberos han evacuado a 20 personas que se encontraban aisladas tras sobrevolar las zonas de Albufera, Paiporta, Torrent y Riola.

En el día de ayer pudimos realizar desde #cpba varios vuelos de búsqueda y salvamento con nuestro equipo de rescate. Sobrevolamos las zonas de Albufera, Paiporta, Torrent y Riola principalmente, pudiendo evacuar hasta 20 personas.#siempreatulado pic.twitter.com/Zy338HedKN — Consorcio Provincial Bomberos Alicante (@BomberosDipuALC) October 31, 2024

Los servicios de emergencia también han desplegado unidades caninas de rescate para encontrar a personas desaparecidas por las riadas. Concretamente se han movilizado seis dotaciones para ayudar a los bomberos de Valencia. Además este miércoles se han movilizado cuatro bombas rurales pesadas (BRP) y 12 bomberos de los parques de Dénia, Benidorm, Cocentaina y Elda, así como un helicóptero Alpha 01 y un grupo de rescate.

Alerta en Castellón

La Generalitat valenciana ha lanzado este miércoles una alerta móvil de protección civil Es-Alert a la población, para pedir a los habitantes de Castellón «que permanezcan en sus casas en zonas elevadas» y «si están al exterior, se resguarden en puntos altos», así como que no circulen por carreteras. En esta provincia está activada la alerta roja por lluvias en todo el litoral y norte de la provincia, con previsiones de precipitación acumulada en 12 horas de 180 mm.

Cientos de personas ya se están viendo afectadas por las primeras riadas que atraviesan las calles castellonenses y que amenazan con seguir creciendo y destruir todo a su paso como ha ocurrido en Valencia. «Que haya tenido que ir una hora en autobús para ir a clase porque no me las han suspendido y tener que pasar por aquí, (Avenida Valencia en Castellón) y que una vez estando aquí me cancelen las clases de la UJI en último momento me parece increíble», ha denunciado una usuaria a través de sus redes sociales adjuntando también un video que muestra la gran inundación que ya están sufriendo las calles de la ciudad.