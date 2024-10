El nuevo cauce del río Turia ha retenido la fuerza de la DANA que esta semana ha asolado la comunidad y ha evitado una tragedia aún mayor en la ciudad de Valencia. Ese proyecto, que llevó a cabo el Gobierno franquista entre 1958 y 1973, ha reconducido el agua para evitar el desbordamiento fluvial. Si esta gota fría se hubiera producido sin la nueva cuenca, la crecida habría afectado dramáticamente al centro de Valencia, donde están la mayoría de viviendas y ciudadanos de la localidad. Ese mismo desastre natural lo han vivido ciudades aledañas, con menos preparación en sus infraestructuras, y el resultado ha sido catastrófico.

El nuevo trazado del río, conocido como Plan Sur, se desarrolla en la última parte del Turia, entre la localidad del Cuart de Poblet hasta su desembocadura en el mar Mediterráneo. Su construcción comenzó después de la Gran Riada de Valencia, de octubre de 1957.

Aquella tragedia fue devastadora para la capital de la autonomía. Se estima que hubo entre 300 y 400 muertos y más de 1.700 personas se quedaron sin vivienda. En aquel momento, la primera zona afectada fue el barrio de Campanar. Otras zonas, como los poblados marítimos, también sufrieron fuertes dañados. Aún hoy se pueden observar las marcas de hasta dónde llegó el caudal del agua que se desbordó en la ciudad de Valencia. Van desde 40 centímetros en Avenida del Reino, hasta los 3 metros en el Parque del Parterre en pleno centro y hasta más de 5 metros en la calle Doctor Oloriz.

Los ciudadanos permanecieron durante varios días incomunicados. Los servicios de emergencias no podían acceder a diversas zonas de la ciudad. Tras la riada, permaneció gran cantidad de lodo, fango y animales muertos en las calles. La ciudad tardó bastante tiempo en volver a su estado normal.

El Plan Sur

Como consecuencia de ello, el Gobierno franquista diseñó un plan para evacuar las crecidas que pudiera sufrir el río Turia. Para ello, se excavó una nueva cuenca que cruzaba la huerta de Valencia. Además de redirigir el trayecto fluvial, se aumentó la capacidad del río hasta los 5.000 metros cúbicos de agua, muy por encima de los 3.700 metros cúbicos que tuvo que soportar durante aquella inundación en 1957.

Las obras culminaron más de una década después. El 22 de diciembre de 1969, el dictador Francisco Franco inauguró la obra, aunque todavía tenía pendiente algunas pequeñas modificaciones. Finalmente, el trabajo se consideró terminado 16 años después, en 1973. Desde entonces, el agua dejó de recorrer el antiguo cauce del Turia y comenzó a hacerlo por el llamado desde entonces nuevo cauce.

«El desvío del cauce del Río Turia -después de la riada de 1957- ha salvado a la capital», ha asegurado la ex diputada valenciana de Ciudadanos, María Muñoz, a través de un mensaje en la red social X, antes Twitter, en el que ha compartido fotografías y vídeos de esa infraestructura.

La parte que ha resultado totalmente anegada responde al desbordamiento de un barranco al sur de la capital de la autonomía, conocido como el barranco del Poyo. Ese cauce sí se ha desbordado y ha provocado inundaciones en varias localidades cercanas a Valencia. Entre ellas están Manises, Alacuás, Aldaya o Torrent.

En Chiva, otro de los municipios cercanos a Valencia, han caído 491 litros por metro cuadrado en solo ocho horas. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la noche de este 29 de octubre, se recogieron «prácticamente lo que puede llover en un año completo».

«Fallecidos en Paiporta hay decenas»

Mientras tanto, en otra localidad de la zona afectada, Paiporta, sus ciudadanos se encuentran completamente incomunicados, tal y como ha señalado a Efe la alcaldesa del municipio, Maribel Albalat. Y ha añadido que «no funciona nada» y que no hay «ni agua». «Fallecidos en Paiporta hay decenas. Me van dando números, pero las cifras bailan y prefiero no decir un número exacto», ha abundado.

La DANA que ha asolado este martes la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, muy especialmente la provincia de Valencia ha dejado, hasta ahora, 95 muertos en España, según el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi).

Hasta ahora, se trata del segundo peor desastre natural de la historia de España, tras el ya mencionado del Turia en 1957. Supera así a la riada de Biescas (Huesca), donde fallecieron 87 personas.