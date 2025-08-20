El juzgado envía a prisión al marroquí detenido por prender fuego a una iglesia en Albuñol

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 4 de Motril (Granada) ha decretado el ingreso en prisión provisional para el marroquí detenido este pasado domingo por causar daños en una iglesia de la pedanía de El Pozuelo, en Albuñol (Granada), y posteriormente prenderle fuego.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han señalado que, inicialmente, se le atribuyen tres presuntos delitos: daños agravados, de odio y contra los sentimientos religiosos.

La causa la llevará el mismo juzgado de Motril que ha acordado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, puesto que se encontraba de guardia cuando ocurrieron los hechos.

El suceso tuvo lugar el domingo, pasadas las 14:00 horas, cuando el marroquí forzó la puerta de la Iglesia de Santiago Apóstol rompiendo una vidriera y se encerró dentro del templo destrozando a martillazos todas las imágenes religiosas que se encontró a su paso, incluidas las tallas de la Virgen y el Cristo. También causó daños en el altar, los bancos, los crucifijos y otros enseres de culto. Cuando escuchó que los vecinos intentaban entrar, incendió la parroquia con un mechero. Varias personas sofocaron el fuego con unas mangueras antes de la llegada de los Bomberos.

El presunto autor es un joven de 21 años que reside en el pueblo «desde hace poco tiempo», según señaló la alcaldesa de Albuñol, María José Sánchez (PSOE). «El niño está malo. Tenemos recetas y papeles del médico. El niño no fuma ni drogas ni nada», manifestó un familiar del detenido en declaraciones a Ideal.

Abogados Cristianos ha presentado este mismo miércoles una denuncia contra el presunto autor, aunque en este caso por cuatro presuntos delitos: profanación, contra el patrimonio histórico, incendio y lesiones. Sobre este último, el Arzobispado de Granada informó de «algunos heridos leves al intentar evitar daños» en la parroquia.

Este martes, Adelante Andalucía pidió a la Fiscalía de delitos de odio que actúe contra Vox por las declaraciones de sus dirigentes tras el ataque a la iglesia, al considerar que «criminalizan la inmigración» y «estigmatizan a colectivos vulnerables» con «discursos incendiarios» que buscan replicar lo vivido en Torre Pacheco (Murcia). El partido andalucista sostiene que el detenido sufre «graves problemas de salud mental».

Adelante señalaba directamente al portavoz adjunto de Vox en Andalucía, Ricardo López, que calificó lo ocurrido de un atentado contra «nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra forma de ser y los sentimientos de fe más profundos de la gente de este pueblo y de la nación española». López también advirtió de la «progresiva islamización» de España y Europa y culpó al bipartidismo de la «inmigración ilegal y masiva» que llega a nuestro país y que «degrada nuestros barrios».