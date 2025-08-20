Pablo Iglesias, ex vicepresidente del Gobierno y fundador de Podemos, se vanagloria de comparar lo que él considera ultraderecha con poner una alarma en tu casa, pero él mismo, además de tener una en el chalet de Galapagar (Madrid) en el que reside junto a Irene Montero, ha implantado un dispositivo de aviso en la Taberna Garibaldi, el controvertido local que reabrió el pasado viernes en la calle Miguel Servet, que ejerce al mismo tiempo de bar y de templo ideológico de la izquierda.

En 2022, meses después de abandonar la política tras su fracaso en las elecciones de la Comunidad de Madrid, Iglesias pronunció un sonado discurso en su programa, La Base, en el que señaló a una empresa de alarmas, Securitas Direct, comparándola con la ultraderecha. Curiosamente, esta misma compañía es la que ha colocado un dispositivo en la Taberna Garibaldi, en un autoretrato más de un Iglesias señalado por presumir de que viviría siempre en Vallecas, antes de llegar al Gobierno y mudarse a un casoplón en Galapagar, con 268 metros cuadrados construidos de vivienda y más de 2.000 metros de parcela.

La hipocresía de Iglesias no tiene límites, pero la hemeroteca le pone en su sitio. Aquel programa de La Base tenía el objetivo de llegar al publico e instarle a desactivar las alarmas de sus casas, porque sus empresas, en concreto Securitas Direct, estaban aliadas con la que él denomina «ultraderecha», en relación a Vox, y a la ocupación, que sin el freno de las alarmas puede resultar mucho más sencilla para aquellos que allanan casas ajenas y a los que Pablo defiende.

🚨Pablo Iglesias te dice que poner una alarma de Securitas Direct en tu casa es de «ultraderecha», mientras él instala una en su guarritaberna Garibaldi, precisamente de la compañía de alarmas que desacredita. Todo muy coherente. Hipócritas por el mundo, bendita hemeroteca pic.twitter.com/VXdkVCz9rB — Jali #STOPokupas (@jaliroller) August 19, 2025

«Ultraderecha es Vox, pero Securitas Direct te dice que pongas una alarma para que no te ocupen la casa», pronunció Iglesias, el propietario de la Taberna Garibaldi que cuenta con una alarma Securitas Direct para defender su nuevo local de robos y ocupaciones. Puro cinismo por parte del ex vicepresidente del Gobierno, cuya carrera política fue castigada hasta una obligada dimisión en gran medida debido a la traición de su propio discurso.

La taberna de Pablo Iglesias

El pasado viernes 15 de agosto, Pablo Iglesias reabrió la Taberna Garibaldi, situada en el madrileño barrio de Lavapiés aunque ahora en otro emplazamiento, ya que ha pasado de la calle Ave María a la calle Miguel Servet. Tras varios meses de reformas y numerosas polémicas que le han acompañado, el denominado «refugio antifascista» está de nuevo activo, aunque con ayuda.

La reapertura no habría sido posible sin una campaña de recaudación promovida por Iglesias a través de redes sociales y medios afines, en los que pidió dinero para financiar el nuevo local, el mismo que cuenta con una alarma Securitas Direct para protegerse de los robos en las horas de cierre. En la colecta, Iglesias habría conseguido recaudar 146.000 euros.