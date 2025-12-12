Ni Decathlon ni Oysho: colas en Lidl para conseguir el mejor abrigo del invierno por 29,99 euros

Ni Decathlon ni Oysho. Este invierno, el abrigo del que todo el mundo habla no se vende en una gran tienda deportiva ni en una marca de moda conocida, sino en los pasillos de Lidl. La cadena de supermercados ha vuelto a sorprender con uno de esos productos que acaban convirtiéndose en fenómeno, provocando colas, prisas y estanterías vacías. Se trata de una chaqueta de esquí para mujer que cuesta solo 29,99 euros y que muchos ya consideran el mejor abrigo del invierno por su relación calidad-precio.

El boca a boca y las redes sociales han hecho el resto, convirtiendo esta chaqueta en uno de los productos más buscados de la temporada. En la web oficial de Lidl, de hecho, ya aparece agotada en algunas tallas y colores, lo que no ha hecho más que aumentar su fama. Parte de ese éxito se explica por las características de la prenda. No hablamos de un simple abrigo de entretiempo, sino de una chaqueta pensada para esquiar o soportar frío intenso. Es impermeable, transpirable, tiene costuras selladas, capucha, faldón antinieve y varios bolsillos con cremallera. Además, está confeccionada con poliéster reciclado, algo que suma puntos entre quienes buscan opciones más responsables sin pagar precios elevados. Todo esto por menos de 30 euros, una cifra muy difícil de encontrar hoy en día en ropa técnica.

Lidl arrasa con esta chaqueta de esquí

Y ahí está la clave del fenómeno. En un momento en el que equiparse para el frío o para la nieve puede suponer un gasto considerable, Lidl ha dado en el clavo con una prenda cómoda, sencilla y asequible. Frente a otras cadenas especializadas donde una chaqueta similar puede costar fácilmente el doble o el triple, el supermercado alemán ha sabido atraer a un público muy amplio, desde personas que van a esquiar uno o dos días al año hasta las que simplemente quieren un abrigo caliente para el invierno urbano.

El precio de Lidl resulta casi imbatible. Además, la cadena lleva tiempo ganándose una reputación sólida en su sección de ropa y artículos de temporada, con ofertas puntuales que suelen agotarse rápidamente. La chaqueta de esquí para mujer es solo el último ejemplo, pero no el único, pues también es común ver pantalones térmicos, sudaderas, botas o ropa interior de invierno arrasando en Lidl. Cada vez más personas priorizan la funcionalidad y el precio frente al logo o la marca. La idea de que un buen abrigo tiene que costar una fortuna empieza a perder fuerza, sobre todo cuando grandes superficies demuestran que es posible ofrecer calidad a precios ajustados.

En ese sentido, Lidl no solo vende una prenda, sino una alternativa al consumo tradicional de moda y deporte. Y las que ya han conseguido hacerse con ella ya presumen de abrigo nuevo y barato para los meses más fríos, mientras aquellas que no llegaron a tiempo, probablemente estarán atentas a la próxima sorpresa de Lidl para el invierno o la Navidad, que está a la vuelta de la esquina.