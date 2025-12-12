Este viernes en Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras ha cargado contra la socialista Rebeca Torró después de que la secretaria de Organización del PSOE haya comparecido esta mañana en Ferraz para hablar de las denuncias por acoso sexual del que fuera estrecho colaborador de Pedro Sánchez, Paco Salazar. Para el presentador de La Sexta, la ‘número 3’ del PSOE «está mintiendo». «Lo que se ha producido en la cúpula de Ferraz es una operación para taparlo todo. Para tapar este escándalo Salazar. Y es curioso cómo el Partido Socialista reacciona llevando a la fiscalía el asunto a Algeciras, pero aquí dice que no pueden hacer nada más”, ha sentenciado el periodista de Atresmedia.

«Torró está diciendo que se prepare Salazar porque a lo mejor le va a volver a costar un poco ser de nuevo militante socialista. Esto es lo que está contando. Y vuelve a aferrarse a algo que en términos informáticos se llama ofuscación», asegura Ferreras. Sin embargo, apunta contundente: «Está mintiendo».

«La secretaria de Organización del PSOE miente, porque lo que se ha producido en la cúpula de Ferraz es una operación para tapar el escándalo Salazar», explica Ferreras, añadiendo lo «curioso» de la actuación del partido en diferentes casos de acoso.

En una rueda de prensa celebrada este jueves en Ferraz, la actual secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha matizado que «su conducta (la de Salazar) supone una falta muy grave prevista en los Estatutos Federales y contraria al código de conducta de nuestro partido». Además, ha anunciado que las conductas del ex asesor de Moncloa Paco Salazar son consideradas «falta muy grave» por el Estatuto federal, por lo que no podrá darse de alta como militante.

Tarde, mal y de forma absolutamente insuficiente. Así ha respondido el PSOE a las denuncias contra el ex asesor de Moncloa Paco Salazar, anunciando además que no trasladará el caso a la Fiscalía. Pero lo más grave del informe elaborado por los socialistas no es su tibieza, sino la increíble justificación que han dado para explicar cinco meses de inacción: supuestamente no han podido localizar a Salazar porque «viaja mucho».

Una excusa que se desmorona al recordar que Pilar Alegría, portavoz del Gobierno y ministra de Educación, sí logró ‘localizar’ a Salazar sin problemas para organizar una comida con él. La misma Alegría que prometió llegar «hasta las últimas consecuencias» con este caso.

Ferreras, tajante con la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, tras sus palabras sobre el caso Salazar. 💬 «Está mintiendo. Lo que se ha producido en la cúpula de Ferraz es una operación para taparlo todo» pic.twitter.com/BFgBNMFNZt — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) December 12, 2025

Ante esta rueda de prensa, en Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras ha cargado contra la número 3 del PSOE: “Lo que está diciendo Torró es que, atención, que se prepare Salazar, porque a lo mejor le va a costar un poco volver a ser militante del Partido Socialista. Esto es lo que está contando. Y vuelve a cerrarse a lo que en términos informáticos se llama ofuscación. Pero está mintiendo.»

Ferreras lo tiene claro, para él: «La secretaria de organización del Partido Socialista miente. Porque lo que se ha producido en la cúpula de Ferraz es una operación para taparlo todo. Para tapar este escándalo Salazar. Y es curioso cómo el Partido Socialista reacciona. Llevando a la fiscalía el asunto a Algeciras, pero aquí dice que no pueden hacer nada más, que no pueden hacerlo y que depende de las víctimas.

Ferreras también ha sentenciado que: «Las víctimas son verosímiles, pero el informe del PSOE dice que lo de la trascendencia penal es más complicado. Y llega a decir el informe que está desvelando el diario El punto es que es que ha sido difícil para el Partido Socialista contactar con Paco Salazar, que ha tenido muchos viajes”.