A Tezanos no le tiembla el CIS ni con los registros de la UCO: el PSOE aventaja al PP en 9 puntos

El barómetro de diciembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) demuestra que al socialista José Félix Tezanos, que preside el centro, no le tiembla el pulso ni con los registros de la UCO ni con los casos de acoso sexual que señalan al PSOE. Los socialistas, liderados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siguen destacados, con resultados nueve puntos por encima del Partido Popular liderado por Alberto Núñez Feijóo, que por su parte continúa con Vox a rebufo.

En el anterior barómetro, correspondiente al mes de noviembre de 2025, Tezanos otorgó una ventaja de 10’2 puntos al PSOE de Sánchez sobre el PP, que desciende mínimamente a los nueve puntos exactos de este mes de diciembre. Es la segunda bajada sobre el máximo de 15 puntos de octubre, pero que sigue mostrándose exagerado teniendo en cuenta todos los escándalos que rodean al Gobierno.

El PP, con 22’4 puntos, sube su ventaja con respecto a Vox, que se queda con 17’4 ya instalado como tercera fuerza. Por parte de la extrema izquierda, Sumar se coloca con 7’8 puntos, mientras que Podemos aparece con 4’1 en el CIS de Tezanos, un mes más liderado por su PSOE con 31’4 puntos en la estimación de voto.

La última encuesta del CIS se ha llevado a cabo con los numerosos escándalos que acorralan al PSOE presentes, entre ellos la decisión del Tribunal Supremo de enviar a prisión a José Luis Ábalos, quien fuera ministro y secretario de Organización socialista con Pedro Sánchez, y de su ex asesor, Koldo García. Además, a las denuncias de acoso sexual a Paco Salazar, otro de los cercanos del presidente del Gobierno, se suman las del líder del partido socialista en Torremolinos, Antonio Navarro, y la más reciente, de José Tomé, alcalde de Monforte de Lemos y que era secretario general del PSOE en Lugo.

Pese a todo ello, el PSOE sólo reduce sus datos en el CIS del 32’6 de noviembre a un 31’4% en el último barómetro del año 2025. Ahora, la distancia con el PSOE queda en 9 puntos, después de que los de Núñez Feijóo se mantengan en 22’4 puntos, como el mes pasado. Por su parte, Vox, que alcanzó el 18’8% de la estimación de voto, aparece ahora con un 17’6 cocinado por Tezanos, que les penaliza pero a su vez consolida como tercera fuerza muy por encima de Sumar y Podemos.

Así funciona el CIS de Tezanos

El CIS es un instituto público que, desde la llegada de José Félix Tezanos a su dirección, ha perdido todo reconocimiento y prestigio entre los profesionales de los estudios de opinión. Afiliado al PSOE desde 1973, Tezanos abandonó en 2018 a Ejecutiva Federal de la formación para presidir el Centro de Investigaciones Sociológicas, en un encargo directo de Pedro Sánchez. Así, se convirtió en el primer dirigente de un partido al frente del CIS en casi medio siglo de democracia.

Los resultados que han arrojado las urnas en los últimos años revelan, tras el análisis de los expertos, que las estimaciones de voto del conjunto de las fuerzas de la izquierda, entre las que se encuentran PSOE, Sumar y Podemos, han sido cinco puntos superiores a lo que finalmente ha sucedido.

Entre los fracasos más sonados del centro de investigaciones se encuentran las últimas elecciones gallegas, donde Tezanos quitó un total de 5 puntos al Partido Popular de Alfonso Rueda, cuatro de ellos para dárselos al PSOE de José Ramón Gómez Besteiro. Sin embargo, los populares lograron su quinta mayoría absoluta. En las elecciones andaluzas de 2018, el CIS no supo o quiso detectar primera irrupción de Vox en un Parlamento autonómico, y en las de la Comunidad de Madrid, en 2021, en lugar de la arrolladora victoria de Isabel Díaz Ayuso, Tezanos pronosticó un empate entre la izquierda y la derecha.