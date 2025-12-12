Última hora de la entrada de la UCO en Correos, Hacienda y Transición Económica tras la detención de Leire Díez, en directo

La UCO sigue estrechando el cerco con sus investigaciones sobre casos de corrupción que acechan al PSOE de Pedro Sánchez. Este viernes, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha entrado a primera hora a las sedes de Correos y de organismos dependientes del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Transición Ecológica. La Benemérita busca expedientes de contratación pública bajo sospecha de estar amañados.

Los requerimientos de información del Instituto Armado se enmarcan en la operación en manos de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción sobre los presuntos amaños de contratos públicos de forma continuada en el tiempo, en empresas de gran relevancia para el Estado. Los delitos investigados son pertenencia a organización criminal, prevaricación, malversación y tráfico de influencias.

Ya han sido detenidos, en relación a esta causa, Vicente Fernández -presidente de la SEPI y hombre de confianza de María Jesús Montero-, Leire Díez -la fontanera del PSOE- y Antxon Alonso -socio de Santos Cerdán-.

En concreto, Leire Díez, detenida por la Guardia Civil este jueves, está imputada por delitos de cohecho y tráfico de influencias; Vicente Fernández fue detenido por la misma operación y, en lo que respecta a Antxon Alonso, firmó una escritura privada por la que Santos Cerdán pasaba a tener un 45% de las participaciones de Servinabar.