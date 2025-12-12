Última hora de la entrada de la UCO en Correos, Hacienda y Transición Económica tras la detención de Leire Díez, en directo
La UCO sigue estrechando el cerco con sus investigaciones sobre casos de corrupción que acechan al PSOE de Pedro Sánchez. Este viernes, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha entrado a primera hora a las sedes de Correos y de organismos dependientes del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Transición Ecológica. La Benemérita busca expedientes de contratación pública bajo sospecha de estar amañados.
Los requerimientos de información del Instituto Armado se enmarcan en la operación en manos de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción sobre los presuntos amaños de contratos públicos de forma continuada en el tiempo, en empresas de gran relevancia para el Estado. Los delitos investigados son pertenencia a organización criminal, prevaricación, malversación y tráfico de influencias.
Ya han sido detenidos, en relación a esta causa, Vicente Fernández -presidente de la SEPI y hombre de confianza de María Jesús Montero-, Leire Díez -la fontanera del PSOE- y Antxon Alonso -socio de Santos Cerdán-.
En concreto, Leire Díez, detenida por la Guardia Civil este jueves, está imputada por delitos de cohecho y tráfico de influencias; Vicente Fernández fue detenido por la misma operación y, en lo que respecta a Antxon Alonso, firmó una escritura privada por la que Santos Cerdán pasaba a tener un 45% de las participaciones de Servinabar.
Leire Díez amenaza al PSOE
Tras la detención de Leire Díez, según ha podido saber OKDIARIO, la ex militante del PSOE ha lanzado en privado amenazas veladas a su entorno antes de su arresto, advirtiendo que «si el PSOE me deja tirada y me meten en la cárcel, que se preparen».
La UCO investiga a Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon García
La UCO entra en Correos, Hacienda y Transición Ecológica
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil continúa este viernes con los registros. Agentes del Instituto Armado han acudido a primera hora a las sedes de Correos y de varios organismos dependientes del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Transición Ecológica, con el objetivo de recopilar documentación sobre adjudicación de contratos bajo sospecha de estar amañados.