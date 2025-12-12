El alcalde socialista de Belalcázar (Córdoba) a una empleada: «Echas de menos una buena comida de almeja»

El alcalde socialista de Belalcázar (Córdoba), Francisco Luis Fernández Rodríguez, envió durante meses mensajes de alto contenido sexual a una trabajadora del Ayuntamiento bajo su dependencia, con expresiones como «te tengo muchas ganas», «estoy solito en el ayunta» o «echas de menos una buena comida de almeja», en unos hechos ocurridos desde marzo de 2023 y que se han prolongado hasta comienzos de este año.

Los mensajes, a los que ha tenido acceso este periódico, muestran una conducta reiterada e insistente por parte del regidor del PSOE hacia la mujer, que en la mayoría de ocasiones no respondió. En las primeras comunicaciones, Fernández Rodríguez le decía frases como «qué cuerpazo tienes» o «cada vez me gustas más», llegando incluso a reprocharle que no contestara con mensajes como «qué mala eres para contestar» o «¿dónde te has metido?».

El alcalde llegó a realizar insinuaciones sexuales explícitas, acompañadas de comentarios como «de verdad te tengo ganas, solo eso». Ante la incomodidad de la trabajadora, que le sugirió que hiciera ese tipo de comentarios a otra mujer, él respondió: «No me deja, la tuya está más fresca y más tierna, no te vas a arrepentir, no pido mucho».

La insistencia continuó incluso sin obtener respuesta. El 13 de enero de este año, a las 7:09 horas, le escribió: «¿Te espero esta tarde?», para volver a hacerlo horas después con un «te espero o me gasto el dinero». Más tarde añadió «ha pasado algo parece que no me contestas» y, en días posteriores, mensajes como «estoy solito en el ayunta», todos ellos sin respuesta por parte de la destinataria.

Además de los textos, publicados por ABC, Fernández Rodríguez envió varias fotografías a la trabajadora, algunas de ellas con poca ropa, acompañadas de mensajes como «¿ves? Estoy solo».

El propio alcalde ha reconocido la existencia de «un tonteo por Whatsapp» durante «dos o tres meses», aunque en un primer momento afirmó no recordar nada. Posteriormente aseguró que fue «algo puntual» y que no mantiene ningún contacto con ella en la actualidad. También ha intentado frenar la publicación alegando que está «a punto de prejubilarse» y calificando los hechos de «tontería».

Fernández Rodríguez gobierna Belalcázar desde hace una década y ha admitido no recordar si la mujer trabajaba de forma eventual en el Ayuntamiento, donde, según explicó, entraban «ciento y pico de personas» a través de distintos programas municipales.