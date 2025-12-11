Dimite Javier Izquierdo, miembro de la Ejecutiva del PSOE, tras aparecer un cuarto caso de acoso sexual

El actual secretario de Estudios y Programas del PSOE, Javier Izquierdo, ha presentado este jueves su renuncia al cargo y su dimisión como senador por Valladolid después de que apareciera un cuarto caso de acoso sexual en el canal interno del Partido Socialista. Tras las denuncias contra Francisco Salazar, contra el líder del partido en Torremolinos y contra el presidente de la Diputación de Lugo, este jueves se registraba una nueva denuncia interna. El partido no ha confirmado el nombre pero, a continuación, Javier Izquierdo, miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, anunciaba su renuncia a través de las redes sociales.

«Tras años en cargos públicos y orgánicos de mi partido, he comunicado a la dirección federal mi renuncia como miembro de la CEF y también como senador. Lo hago para afrontar otras tareas profesionales y personales seguro de que habrá quien lo haga mejor. Siempre agradecido». Éste ha sido el mensaje con el que Izquierdo ha anunciado su renuncia.

Natural de Mieres (Asturias), Izquierdo fue el secretario general del PSOE de Valladolid entre 2012 y 2017. Fue nombrado secretario ejecutivo de Formación del PSOE en el 39 Congreso Federal, y responsable de Estrategia y Acción Electoral en el siguiente.

Ferraz mantiene silencio ante esta nueva dimisión. La secretaria de Organización del PSOE comparecerá este viernes a las 11:30 horas en la sede del partido para anunciar las conclusiones de la investigación sobre las denuncias de acoso contra Francisco Salazar.