El alcalde socialista de Nueva York elige un Corán para su juramento y subraya su compromiso con lo ‘woke’

El socialista demócrata Zohran Mamdani, de 34 años, ha asumido este jueves 1 de enero su cargo como alcalde de Nueva York en más de un siglo. Mamdani ha realizado su juramento en dos ceremonias: 1) La noche del 31 de diciembre al 1 de enero en una estación de metro clausurada debajo del Ayuntamiento de la Edad Dorada de Estados Unidos, en referencia al período de rápida industrialización y crecimiento económico. 2) En las escaleras del Ayuntamiento el 1 de enero a las 13:00 horas (19:00 horas en España. Mandami ha jurado sobre un Corán centenario. Es la primera vez en la historia que un alcalde utiliza este libro sagrado del Islam para jurar su cargo. Todos los anteriores han utilizado siempre una Biblia. Mamdani además ha subrayado su compromiso con la agenda woke.

En el primer acto, participó la fiscal general de Nueva York Letitia James. Sus campañas políticas están financiadas por el izquierdista millonario George Soros y es la encargada en el Partido Demócrata de perseguir al presidente Donald Trump con investigaciones en el Estado de Nueva York. En el segundo, estuvieron el senador izquierdista Bernie Sanders y la congresista radical demócrata de Queens Alexandria Ocasio-Cortez.

Dudas sobre el programa del socialista

Transporte gratuito . El alcalde socialista ha prometido autobuses urbanos gratis. En cambio, necesita un presupuesto para conseguirlo de 800 millones de dólares.

Congelar los precios de los alquileres. Zohran Mamdani ha prometido congelar los precios de los alquileres. En cambio, de prosperar esa medida, sólo afectaría al 25% de las viviendas de la ciudad de Nueva York.

Guardería universal para niños hasta 5 años. Se estima que necesitaría un presupuesto de 6.000 millones de dólares para cubrir los gastos de este proyecto. En un principio, tiene previsto subir los impuestos a las corporaciones y a las rentas más altas. En cambio, los analistas tienen dudas de que sea suficiente.

Salario mínimo de 30 dólares por hora. En Nueva York, el salario mínimo es de 16,5 dólares. Este 1 de enero ha subido a 17 dólares. Para conseguir el cambio, se tiene que aprobar en el Congreso del Estado de Nueva York. Existen dudas sobre cómo afectaría a la economía y si los trabajadores podrían perder su empleo al obligar a los empresarios a pagar estos salarios.

Controlar los precios de los supermercados. Los establecimientos han criticado esta propuesta por consdierarla competencia desleal.

También, tendrá que arreglar otros problemas: