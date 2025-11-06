Trump exige al alcalde de Nueva York «respeto» a Washington y prevé una «huida» ciudadana por el comunismo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado durante su intervención en el Foro Empresarial de Miami, celebrado este miércoles, que los neoyorquinos «huirán» tras la elección de Zohran Mamdani como el alcalde de la ciudad. «Nuestros oponentes están empeñados en convertir a Estados Unidos en una Cuba comunista o una Venezuela socialista, y ya ven lo que les pasó a esos lugares. Durante generaciones, Miami ha sido un refugio para quienes huían de la tiranía comunista», ha declarado.

El mandatario ha señalado, además, que ahora los demócratas son tan «extremistas» que Miami pronto será el refugio para quienes «huyen del comunismo en la ciudad de Nueva York» y se ha mostrado sorprendido por la elección de Mamdani en su ciudad natal, la más poblada del país.

«Anoche mientras votaban eligieron al comunista. Es increíble. Podríamos haber elegido mejor a los candidatos», ha añadido, en el marco de unos comicios en los que el republicano, Curtis Sliwa, que en el pasado llegó a abandonar el partido en oposición a Trump, apenas alcanzó un 7% de los votos.

Pese al tono crítico, Trump ha asegurado que desea que Nueva York tenga «éxito», aunque advirtió que la administración federal podría ser menos colaborativa con la nueva gestión municipal. «Veamos cómo le va al comunista. Ya veremos. Lo ayudaremos… un poco, quizá», dijo.

Más tarde, en una entrevista concedida a la cadena Fox News, el presidente endureció su postura y afirmó que Mamdani debería «ponerse en contacto con Washington» y mostrar «un poco de respeto» hacia la Casa Blanca. «Si no, no tendrá ninguna oportunidad de éxito», remarcó.

Mamdani: «Hear me, President Trump, when I say this, to get to any of us you will have to get through all of us.» President Trump DIDN'T FLINCH when he responded: «You talk…

Trump: «EEUU no será comunista»

Durante su discurso en Miami, Trump ha indicado que la decisión que deben tomar los estadounidenses no puede ser «más clara»: «Tenemos que elegir entre el comunismo y el sentido común», ha afirmado.

El mandatario insiste en que «el comunismo no ha funcionado nunca», describiéndolo como «una ideología desacreditada». «Mientras yo esté en la Casa Blanca, Estados Unidos no se volverá comunista de ninguna manera», ha subrayado, provocando aplausos entre los asistentes.

Además, ha acusado al Partido Demócrata de representar «el crimen, el caos y la corrupción» y de buscar «más gasto público y más beneficios para inmigrantes ilegales». Según Trump, las políticas de Mamdani «destruirán lo que queda del espíritu estadounidense en Nueva York».