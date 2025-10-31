Trump afirma que aún no se ha tomado ninguna decisión sobre ataques en Venezuela

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha respondido a los periodistas que todavía «no» ha tomado una decisión cuando le han preguntado si va a atacar objetivos militares en Venezuela. El ataque intensificaría la operación estadounidense en curso contra los cárteles de la droga en Venezuela. El Pentágono ha proporcionado una lista de posibles objetivos que «consideraría aceptable bombardear», entre los que se encuentran puertos, aeropuertos e instalaciones militares.

Las declaraciones de Donald Trump contradicen matizan la información publicada por el periódico Miami Herald, que ha asegurado que su administración había decidido ejecutar ataques terrestres dentro de Venezuela, citando a fuentes anónimas según las cuales las operaciones podrían comenzar «en cualquier momento». Hace días Trump envió el mayor portaaviones del mundo, el USS Gerald R. Ford, al mar Caribe en plena guerra contra el narcotráfico.

El periódico The Wall Street Journal ha informado que la Casa Blanca estaba considerando ataques aéreos sobre objetivos en territorio venezolano, aunque en aquel momento todavía no se había tomado una decisión definitiva.

Los planes militares formarían parte de una ofensiva más amplia de Washington contra el narcodictador Nicolás Maduro, al que la administración Trump ha acusado de encabezar una red internacional de narcotráfico. El narcodictador Nicolás Maduro ha negado la acusación de Washington.

La Administración Trump ha lanzado una campaña militar contra el narcotráfico en el Caribe contra narcolanchas de Venezuela. Es parte de una operación más amplia contra el narcotráfico, en particular contra el fentanilo.

El Pentágono ha presentado una lista de objetivos militares que se podrían bombardear en Venezuela. Entre ellos, destacan almacenes para guardar la droga del Cártel de los Soles.

Cualquier ataque terrestre en Venezuela representaría una escalada significativa tras las recientes operaciones de Estados Unidos contra embarcaciones frente a las costas del país.

La administración Trump todavía no ha llevado a cabo ningún ataque terrestre en Venezuela. Sus ataques contra narcolanchas en la región, que han dejado 61 muertos, han generado críticas bipartidistas. Los legisladores han criticado que los ataques se realicen sin autorización del Congreso.