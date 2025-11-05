Zohran Mamdani, de 34 años, ha ganado las elecciones a la Alcaldía de Nueva York, la ciudad de Donald Trump: pero tengamos en cuenta un dato que explicaría la victoria de un musulmán nacido en Uganda y comunista: el 40% de los habitantes de la Gran Manzana ha nacido en otro país.

Será el primer musulmán que jure su cargo el próximo 20 de enero en un balcón del City Hall (ayuntamiento), el conocido como balcón del juramento. Reunirá, seguramente, a miles de voluntarios que corearán su lema de campaña: «¡Llegó nuestra hora!».

Pero, ¿cuál es su hora? ¿La de imponer la sharia? ¿Declarar la guerra al lobby judío de Nueva York? Es poco probable. Más bien pretende ser un nuevo Roosevelt con un claro New Deal: intervencionismo local masivo, subida de impuestos a grandes fortunas y reducción drástica del coste de vida de la clase trabajadora.

Mamdani aspira a gobernar desde la abundancia de las arcas pública, financiadas por unos impuestos más altos a millonarios (2% extra a quienes ganen más de un millón al año) y a grandes corporaciones. Una de sus aspiraciones es que la clase trabajadora pueda quedarse en la ciudad de Nueva York.

Pero, eso, sin duda, tendrá un coste. Porque esas grandes fortunas ya han avisado de que huirían de la ciudad si ganaba Zohran Mamdani. De hecho, una encuesta de JL Partners para el Daily Mail, preveía recientemente que un millón de neoyorquinos abandonaría Nueva York si ganaba el comunista Zohran Mamdani. El sondeo dibujaba un escenario de «aniquilación demográfica histórica», con un posible impacto económico de enormes dimensiones, si triunfaba el programa del ex rapero Mamdani, como así ha sido. De producirse esa fuga de 765.000 neoyorquinos constituiría uno de los mayores éxodos masivos de la historia estadounidense.

Puntos básicos del programa de Mamdani para Nueva York

Vivienda: Congelar de inmediato los alquileres en un millón de apartamentos con renta estabilizada (casi la mitad de la ciudad). Construir 200.000 viviendas públicas con renta estabilizada en 10 años.

Congelar de inmediato los alquileres en un millón de apartamentos con renta estabilizada (casi la mitad de la ciudad). Construir 200.000 viviendas públicas con renta estabilizada en 10 años. Transporte público : autobuses gratis y rápidos. Financiado con peajes más altos a conductores ricos y fondos estatales. (Trump ya ha anunciado la posibilidad de cerrar esos fondos si ganaba Mamdani).

: autobuses gratis y rápidos. Financiado con peajes más altos a conductores ricos y fondos estatales. (Trump ya ha anunciado la posibilidad de cerrar esos fondos si ganaba Mamdani). Cuidado infantil : gratis de 6 semanas a 5 años. Programa universal.

: gratis de 6 semanas a 5 años. Programa universal. Supermercados público s: con precios entre un 30-50% más bajos.

s: con precios entre un 30-50% más bajos. Salario mínimo de 30 dólares la hora para 2030. Ahora es de 16 dólares la hora.

de 30 dólares la hora para 2030. Ahora es de 16 dólares la hora. Inmigración: representación legal gratuita para todos los inmigrantes en procesos de detención.

representación legal gratuita para todos los inmigrantes en procesos de detención. Nueva York, santuario LGBTQ+

Más impuestos y financiación 2% extra a rentas mayores de un millón de dólares. Peajes más altos en zonas ricas.

El duelo Trump-Mamdani se presenta entretenido… mientras no perjudique a los ciudadanos. The Economist ya aventura la batalla entre ambos por su ciudad.