Trump reprende otra vez a Sánchez y le dice a Rutte: «Vas a tener que hablar con España, no juega en equipo»

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha vuelto a reprender este miércoles a Pedro Sánchez, ante el presidente de la OTAN, Mark Rutte, precisamente por negarse a destinar el 5% del PIB a Defensa: «Vas a tener que hablar con España» le ha dicho a Rutte. «No es un buen compañero en la OTAN porque no juega en equipo».

Es la segunda vez en poco más de una semana, que Trump reprende a Sánchez. El pasado día 10 insistió en sus reproches a España por la cicatería de Sánchez en el gasto en Defensa que pide la OTAN: «España no ha sido leal. Es el único país. El resto sí ha subido del 2 al 5%, pero España no estaba de acuerdo con esto». Y le dice a la OTAN que «habría que reprender a España por eso. Es muy malo, pero depende de la OTAN».

Ha sido durante sus declaraciones en la Casa Blanca tras reunirse con Zelenski para hablar de la entrega de misiles Tomahawk. Allí, en la sala de su gabinete, le ha dicho de nuevo a los periodistas, con Zelenski presente, que la España de Sánchez «no es leal» con OTAN.

No es la primera andanada esta semana contra la negativa de Sánchez a llegar al 5% del gasto en Defensa. De hecho, hace sólo tres días, Trump amenazó a Sánchez con incrementar los aranceles si no subía el gasto en Defensa, acusándole de mostrar una actitud «increíblemente irrespetuosa» hacia la OTAN.

Trump destacó que España es el único miembro de la Alianza que no se ha comprometido a gastar el 5% de su PIB en Defensa: «Estoy muy descontento con España. Es el único país que no ha aumentado su número al 5%… así que no estoy contento con España», ha destacado Donald Trump.

Y hace cuatro días en la cumbre de Egipto, Donald Trump, no dejó pasar ocasión de enviarle oto recado a Pedro Sánchez. Pocos días después de sugerir que España «debería ser expulsada de la OTAN» por negarse el Gobierno socialista a cumplir con los compromisos de gasto en Defensa suscritos por la Alianza Atlántica, Trump ironizó preguntando: «¡Y España! ¿Dónde está España?», mientras se daba la vuelta mirando a los líderes que estaban detrás de él. A ellos se dirigió inquiriéndoles: «¿Estáis trabajando con él en lo que respecta al PIB? Nos acercaremos a ello, nos acercaremos, pero estáis haciendo un trabajo fantástico».

Por otra parte, la influyente revista norteamericana Politico ha publicado este viernes un artículo en el que critica la negativa de Pedro Sánchez a aumentar al 5% del PIB el gasto en Defensa en España, como pide la OTAN.

En dicho artículo Cómo Sánchez se convirtió en el amigo más díscolo de la OTAN, asegura que el presidente del Gobierno de Sánchez el socio «más desobediente» de la Alianza tras sus constantes manifestaciones en las que asevera que el gasto del 2% del PIB en Defensa es suficiente para España, negándose a subir al 5% que se acordó en junio en La Haya.

Las críticas de Politico se centran en el rechazo de Pedro Sánchez a elevar el gasto en Defensa, que sitúa a España como el miembro con el porcentaje más bajo de la alianza: sólo el 1,28% del PIB antes de este año.

Sánchez se negó a firmar el nuevo objetivo propuesto en la cumbre de la OTAN de alcanzar el 5% del PIB para 2035, impulsado por Donald Trump, argumentando que España ya cumple sus obligaciones sin necesidad de más inversión.