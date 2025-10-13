Trump recibido como un héroe en Israel: «Es el amanecer histórico de un nuevo Oriente Próximo»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha proclamado este lunes 13 de octubre que estamos ante «el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio» en un triunfal discurso ante la Knéset, el parlamento de Israel en Jerusalén, coincidiendo con la liberación de los últimos 20 rehenes con vida desde Gaza, en el marco del acuerdo de alto el fuego mediado por Washington. Trump ha afirmado que este momento marca «no sólo el fin de la guerra, sino el fin de una era de terror y muerte, y el comienzo de una era de fe, esperanza y de Dios».

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha sido recibido como un héroe por toda la Knéset, al dirigirse a la cámara durante una breve visita a Israel, programada para coincidir con la liberación por parte de Hamás de los últimos rehenes con vida retenidos en Gaza, dos años después de que el grupo terrorista invadiera Israel, matara a 1.200 personas y secuestrara a 251.

Dirigiéndose a los legisladores israelíes, el presidente de Estados Unidos ha destacado que Israel «ya no tiene nada más que lograr en el campo de batalla» y que debe ahora trabajar por la paz en Oriente Medio. En este sentido, ha añadido que más tarde ese mismo día transmitiría un mensaje similar a los líderes regionales en Egipto.

El presidente instó a Israel a mirar más allá de la guerra, asegurando que el país ya ha alcanzado todo lo posible «por la fuerza de las armas».

«Han ganado. Quiero decir, han ganado», ha declarado. «Ahora es momento de traducir esas victorias contra los terroristas en el campo de batalla en el premio definitivo: la paz y la prosperidad para todo Oriente Medio», ha resaltado.

«Después de un inmenso dolor, muerte y sufrimiento», ha afirmó Donald Trump, «ahora es el momento de concentrarse en fortalecer a su pueblo, en lugar de intentar destruir a Israel».

Trump incluso ha tenido un gesto con Irán —país contra el que bombardeó tres instalaciones nucleares durante la breve guerra con Israel a comienzos de este año— al declarar que «la mano de la amistad y la cooperación siempre está extendida». Irán ha financiado todos los grupos terroristas que han atacado Israel en los últimos años, Hamás, Hezbolá, los hutíes de Yemen y otros grupos terroristas asentados en Siria e Irak.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha prometido ayudar en la reconstrucción de Gaza y exhortó a los palestinos a “abandonar para siempre el camino del terror y la violencia.”