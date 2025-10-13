Hamás comienza la liberación de los rehenes en tres puntos de Gaza mientras Trump llega a Israel

Los terroristas de Hamás han empezado la liberación de los rehenes israelís este lunes 13 de octubre, a primera hora, secuestrados el pasado 7 de octubre de 2023 en la masacre terrorista. Cruz Roja Internacional (ICRC, por sus siglas en inglés) lo ha notificado a la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu dos horas antes de la entrega. El presidente de Estados Unidos Donald Trump tiene previsto llegar a Tel Aviv este lunes a las 9:20 horas (8:20 en España), según la agenda de la Casa Blanca. Hamás ha entregado en esta primera ronda a 7 de los 20 rehenes que siguen con vida.

Un terrorista de Hamás había adelantado que los rehenes iban a ser liberados en tres ubicaciones diferentes en la Franja de Gaza. Los terroristas de Hamás se reunieron el domingo 12 de octubre por la noche para acordar la forma de liberación de los rehenes. Hamás ya había terminado el domingo el recuento de los rehenes y los había trasladado a los sitios designados para su liberación.

Este domingo 12 de octubre las familias se prepararon para recibir a sus seres queridos, como la del rehén Omri Miran, de 48 años, Roni, de 4 años, y Alma, de 2.

Como se muestra a continuación, la madre de Roni y Alma publicó una foto con sus hijas en la que miraron a la luna por última vez para desearle a Omri Miran «buenas noches». Desde que fue secuestrado, Lishay y sus hijas han hecho lo mismo cada noche.

כבר שנתיים, כל לילה אנחנו יוצאות מול הירח ואומרות ״לילה טוב אבא עמרי״, בתקווה שהוא ישמע, שהוא ירגיש.

היום בפעם האחרונה. מחר רוני ועלמא יגידו את זה לאבא עצמו🎗️ קרדיט: אופיר ברמן pic.twitter.com/tuGzEpjVcF — Lishay Miran-Lavi (@LishayLM) October 12, 2025

Omri Miran fue secuestrado por los terroristas de Hamás durante la masacre. Rogó a los terroristas de Hamás que sólo se lo llevaran a él y dejasen en casa a su mujer y a sus hijas el día del ataque terrorista del pasado 7 de octubre de 2023.

Los allegados difundieron también una fotografía de la familia antes de que Omri fuera secuestrado por los terroristas de Hamás.

La visita de Donald Trump se prolongará cerca de cuatro horas. Durante su estancia, se reunirá con rehenes liberados en el pasado y con las familias de aquellos que han sido puestos en libertad este lunes. Trump pronunciará un discurso en la Knesset, el parlamento de Israel, antes de dirigirse a la cumbre en Egipto.

En un principio, se había pedido que Hamás liberase a los 48 rehenes —20 de ellos vivos y 28 asesinados por los terroristas— antes del mediodía del lunes.

Sin embargo, las autoridades israelíes entienden que no será fácil localizar todos los cuerpos de los rehenes asesinados y que la identificación puede llevar tiempo.

Netanyahu: «Pido unidad»

El primer ministro Benjamin Netanyahu pidió unidad antes del «histórico» regreso de los rehenes israelíes secuestrados por Hamás y otros grupos terroristas en la Franja de Gaza. Netanyahu advirtió que Israel sigue enfrentándose a desafíos de seguridad, en un mensaje grabado emitido el domingo por la noche, horas antes de que se liberasen a los rehenes israelíes secuestrados por Hamás.

El primer ministro de Israel estuvo presente en el monumento dedicado en la Biblioteca Nacional a las víctimas de Hamás.

Prime Minister Benjamin Netanyahu arrived a short time ago at the memorial wall in the National Library, and lit a candle to commemorate the victims and the fallen of the war. pic.twitter.com/V3Td7FP6JW — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 12, 2025

«Es una noche de lágrimas; una noche de felicidad», explicó Netanyahu con la voz ronca pero sonriente, anticipando la liberación de los secuestrados. «Es un acontecimiento histórico, que algunos no creían que alguna vez ocurriría», reconoció.

Netanyahu también afirmó: «Sé que tenemos muchas diferencias. Pero en este día, y espero también en el período que se avecina, tenemos todas las razones para dejarlas de lado, porque con fuerza conjunta, hemos logrado victorias espectaculares, victorias que asombraron a todo el mundo».

WOW. WOW. WOW. WOW. WOW.

The IDF Givati Brigade.

With all its commanders.

They have been fighting Hamas deep inside Gaza since October 7, 2023.

They fought – and many fell or were injured – to release the hostages and dismantle Hamas.

WATCH to see them singing the Israeli… pic.twitter.com/faHMesCLwM — Dov Lipman (@DovLipman) October 12, 2025

Sobre este texto, la imagen muestra a los soldados de infantería de la Brigada Givati, que han luchado desde el pasado 7 de octubre de 2023 para liberar a los secuestrados por Hamás. Cantan el himno de Israel horas antes de que los rehenes regresen a casa.