Vídeo viral de Hamás ejecutando a un hombre en Gaza acusado de ayudar a Israel tras salir el ejército

Un vídeo reciente que circula en redes sociales, compartido por un gazatí residente en Turquía, ha mostrado a terroristas de Hamás, disparando a un hombre en la pierna en una calle del oeste de la Franja de Gaza. El vídeo se ha hecho viral este sábado 11 de octubre. La ejecución se ha producido después de la retirada de los soldados del Ejército de Israel de la Franja de Gaza con motivo del acuerdo con los terroristas de Hamás.

La grabación muestra a la víctima tendida en el suelo mientras los terroristas de Hamás, vestidos de negro y con máscaras, abren fuego.

El lunes el presidente de Estados Unidos Donald Trump tiene previsto participar en una cumbre en Egipto con Turquía y Qatar, países garante del acuerdo. Está previsto que este domingo o lunes Hamás libere a los rehenes.

El hombre estaba acusado por Hamás de colaborar con Israel o de robar ayuda humanitaria, cargos comunes que los terroristas de Hamás han presentado contra individuos en la Franja de Gaza durante el conflicto en curso.

El “inocente y pacífico pueblo palestino” comienza a volver a su normalidad en Gaza. pic.twitter.com/ac27UksWqy — Noticias de Israel (@estadoisrael) October 10, 2025

Los terroristas de Hamás han recuperado su patrón de ejecuciones públicas llevadas después de que el Ejército de Israel se haya retirado de las calles de la Franja de Gaza.

En los últimos días, se han ejecutado a tres hombres acusados ​​de colaborar con Israel. Estas ejecuciones, a menudo llevadas a cabo en espacios públicos y acompañadas de advertencias, han formado parte de los esfuerzos de Hamás por mantener el control y disuadir la supuesta disidencia en Gaza.

A finales de septiembre, tres palestinos acusados ​​de colaborar con Israel fueron ejecutados por terroristas enmascarados de Hamás ante una multitud entusiasta en la Franja de Gaza, como se puede ver en el vídeo de abajo a continuación.

Hamas publicly executed three Palestinians last week. Mehdi Hasan? Not a word. Ana Kasparian? Not a word. Cenk Uygur? Not a word. https://t.co/J2Pesl9tPF — Eyal Yakoby (@EYakoby) September 28, 2025

Unas imágenes espeluznantes de los asesinatos, publicadas originalmente en un grupo de Telegram afiliado a Hamás, muestran a los tres hombres, condenados a muerte y con los ojos vendados, arrodillados en el suelo frente a tres hombres armados de Hamás que portaban armas automáticas, mientras un cuarto lee en voz alta en árabe un papel.

La situación en Gaza sigue siendo inestable, con tensiones persistentes e informes de violaciones de derechos humanos. La comunidad internacional sigue de cerca la evolución de la situación e insta a todas las partes a adherirse al derecho internacional humanitario y proteger a la población civil de la región.