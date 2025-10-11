El enviado de Trump en Tel Aviv ante 400.000 personas: «Los milagros existen, los rehenes vuelven a casa»

El enviado del presidente de Estados Unidos Donald Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, se ha dirigido este sábado 11 de octubre a más de 400.000 personas en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv (Israel) para celebrar el regreso de los 48 secuestrados por los terroristas de Hamás el pasado 7 de octubre de 2023: «Soñé con esta noche durante mucho tiempo. Esta es la visión más impactante», ha comenzado Steve Witkoff en presencia de la hija de Donald Trump, Ivanka Trump, y el yerno del presidente de Estados Unidos, Jared Kushner, judío ortodoxo, el cual ha sido clave en el acuerdo entre Hamás e Israel. «Los milagros existen, los rehenes vuelven a casa», ha destacado ante la multitud que ha gritado: «¡Gracias Trump, gracias Trump!».

Witkoff ha agradecido al presidente de Estados Unidos Donald Trump, a su yerno, Jared Kushner, a los líderes árabes y musulmanes, al primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu, a las familias de los rehenes y a las propias familias su esfuerzo en asegurar el acuerdo de alto el fuego y rehenes en Gaza.

«Los corazones laten al unísono, reunidos aquí en Tel Aviv por la paz, la unidad y la esperanza en este lugar sagrado que llamamos Plaza de los Rehenes», ha destacado el enviado de Donald Trump este sábado en Israel. «Ojalá el presidente estuviera aquí», ha destacado.

«Estamos aquí esta noche, judíos, cristianos, musulmanes… Unidos por un objetivo común», ha resaltado. «Estamos unidos por la paz. Esta noche celebramos algo extraordinario, un momento que muchos creían imposible. Sin embargo, aquí estamos, prueba viviente de que cuando la valentía se une a la convicción, los milagros pueden suceder. Una paz que no nace de la política, sino de la valentía, la valentía de quienes se niegan a perder la esperanza», ha resaltado el enviado de Donald Trump.

La ANP se encuentra con Blair el domingo

El subjefe de la Autoridad Palestina, Hussein al-Sheikh, ha declarado que se reunirá mañana en Jordania con el ex primer ministro británico Tony Blair para hablar sobre el «día después» de la guerra en Gaza.

Según el plan presentado por la Casa Blanca, Blair tiene previsto dirigir la administración interna internacional que gobernará la Franja de Gaza durante el próximo período de transición. Sin embargo, Israel y Hamás aún no han concretado esta parte del plan de Trump con los negociadores.