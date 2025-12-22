Si cae Maduro, cae Zapatero y… cae Sánchez

Tanto mirar entre suspiros hacia Bruselas esperando el Séptimo de Caballería diverso y sostenible que nos libre de los desmanes sanchistas (sensu lato), y ahora va a venir del otro lado del Atlántico, crucemos los dedos, el que tire de la manta y vista de naranja (añada aquí todos los “presuntos” que haya menester) al huevo de la serpiente, al precursor de esa banda de golfos apandadores que nos aflige: José Luis Rodríguez Zapatero. Pura serendipia bendita, que no es que el amigo americano vaya a descabalgar a Maduro con toda la flota para sacarnos las castañas del fuego, pero una cosa bien podría llevar a la otra.

Al cierre de esta edición, Maduro sigue en el Palacio de Miraflores arengando a sus paniaguados entre cumbia y cumbia y los marines todavía no han desembarcado en las playas venezolanas, pero el asalto, en una forma u otra, parece inevitable salvo que Trump quiere evitarse el mayor ridículo de su mandato. Una cosa es no mandar tus barcos a luchar contra los elementos y otra es mandar a la mayor flota gringa jamás desplegada en el Caribe para nada en absoluto.

Uno puede especular libremente sobre las causas del súbito ardor guerrero de Trump hacia la Venezuela de Maduro, aunque ya lleva todo este segundo mandato demostrándonos que eso del “presidente de la paz” es como todo: relativo. Me cuesta tragarme la visión más cínicamente simplista del asunto, “es el petróleo, estúpido”. Para tener el petróleo venezolano, América solo tiene que pedirlo por favor. Ahí está la norteamericana Chevron, que aún opera sin problemas en la Venezuela sometida a asedio, con las bendiciones de Maduro.

Pero, claro, tampoco estamos por la labor de ver en la operación una súbita alarma en Trump por la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela, que no son de ayer, o un enternecedor interés por la miseria en que el autobusero chavista ha sumido a sus compatriotas. ¿Narcotráfico, el Cartel de los Soles? Bueno, el grueso de la droga que entra en los Estados Unidos lo hace desde México, donde las bandas tienen hasta tanquetas y controlan buena parte del territorio.

Uno nunca sabe con Trump, pero mi apuesta sería un “ritornello” del discurso trumpista: la recuperación de la consigna Monroe, América para los americanos. Más consciente de lo que parece del declive del imperio americano en la escena mundial, Trump sabe que lo más inteligente es centrarse en lo que, en expresión no poco ofensiva, llama su “patio trasero”.

Pero me estoy distrayendo, porque desde esta orilla lo que más interesa de la aventura bélica es estrictamente nacional, y ataca la raíz misma de la cascada interminable de basura que la policía está sacando del régimen sanchista. En sus jugosas conversaciones con Koldo, el Pentangelli de nuestra versión cañí de El Padrino II, Eduardo Inda ya le ha metido el dedo en la garganta sobre Zapatero, confirmando lo que todos sabíamos: el ex presidente socialista del gobierno de España es muy, muy rico. Y la fuente de su súbita fortuna está en la Venezuela de los Soles.

Eso de que uno es inocente hasta que no se demuestre lo contrario es una norma estupenda como garantía procesal, en un juzgado, pero el personal es muy dueño de concluir lo que le venga en gana, que para eso tenemos cabeza. Y el sentido común nos dice que uno no se hace tan rico tan deprisa sin nada que lo justifique de manera honrada, y todo parece indicar que tanto compadreo con un Tirano Banderas caribeño no es gratuito, ni siquiera barato.

El cambio habría llegado con el “canto” a pulmón abierto de Hugo “Pollo” Carvajal, conmilitón chavista de primera hora y extraditado a Estados Unidos por narcoterrorismo. Ya nos consta que Trump tiene información de primera del protagonismo de Zapatero en las trapacerías del régimen. Ahora, del testimonio de Carvajal y de la acción militar de Estados Unidos, que tendrá mejores o peores consecuencias para la región, para los españoles podría salir el principio del fin de la Gran Purga contra el sanchismo. Crucemos los dedos.