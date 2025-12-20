EEUU intercepta un segundo petrolero frente a Venezuela tras el bloqueo naval odenado por Trump

EEUU ha interceptado un segundo petrolero sancionado en aguas internacionales del mar Caribe, frente a las costas de Venezuela. El primero fue incautado el pasado 10 de diciembre: se trataba de un petrolero iraní sancionado que había salido del país suramericano y EEUU confiscó el crudo que transportaba.

Del operativo de este sábado no hay aún confirmación oficial, se ha conocido por tres cargos de la Administración Trump que han informado a Reuters y posteriormente, otros medios norteamericanos han confirmado la noticia. Por el momento no hay más detalles sobre la embarcación ni el lugar exacto, salvo que la Guardia Costera de EEUU es la encargada del operativo de interceptación del petrolero frente a las costas de Venezuela.

El Ejército estadounidense «está prestando apoyo» con helicópteros que transportan a personal de la Guardia Costera al buque y que también supervisan la operación, según la cadena NBC News.

Donald Trump ordenó esta semana un bloqueo total a la entrada y salida de este país a buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense. El pasado 17 de este mes Trump ordenó el bloqueo naval petrolero, asegurando que Venezuela está «completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica», una fuerza que, según él, «sólo crecerá» hasta que Caracas devuelva «inmediatamente» a Estados Unidos «todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente».

Trump acusó directamente al «ilegítimo régimen de Maduro» de utilizar petróleo de «yacimientos robados» para financiar actividades ilícitas, incluyendo «narcoterrorismo, trata de personas, asesinatos y secuestros». «Por el robo de nuestros activos y por muchas otras razones, incluyendo terrorismo, narcotráfico y trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como organización terrorista extranjera», ha escrito el mandatario.

Desde que EEUU incautara el primer petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela ha habido un embargo efectivo y los buques cargados que transportan millones de barriles de petróleo están parados en aguas venezolanas en lugar navegar y de correr el riesgo de ser incautados.

Desde que Trump ordenara el bloqueo naval, las exportaciones de crudo venezolano han caído drásticamente. Aunque varios buques que recogen petróleo en Venezuela están bajo sanciones, otros que transportan petróleo y crudo del país desde Irán y Rusia no han sido sancionados, y algunas empresas, como la estadounidense Chevron (CVX.N), transportan petróleo venezolano en sus propios barcos autorizados.