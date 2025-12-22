‘Atasco’: ¿cuántos capítulos tiene la temporada 3 de la serie de Prime Video?

Aterrizó en mayo del 2024 como una de las apuestas españolas más prometedoras del año en Prime Video, y vaya si ha sido todo un acierto. Atasco se ha convertido en uno de los indispensables de la plataforma de pago y este año sus seguidores han tenido la oportunidad de disfrutar del estreno de dos temporadas más. Y es que, esta miniserie creada, escrita y dirigida por Rodrigo Sopeña ha logrado cautivar a todo aquel que le da una oportunidad. Por ello, el 2025 no podía concluir sin sus nuevos episodios. Una nueva tanda de entregas que no están dejando indiferente a nadie.

El sorteo de la Lotería de Navidad ha llegado a Prime Video, este 22 de diciembre, y lo ha hecho con el estreno de la tercera temporada de Atasco. La ficción ha dado la bienvenida a las fiestas con una ambientación navideña en su trama. De esta manera, se podrá ver cómo una noche caótica en la ciudad, repleta de tráfico y prisas, se convierte en el eje central de las historias. Los protagonistas de estas entregas intentarán llegar a sus compromisos navideños, pero el tráfico no se los pondrá nada fácil.

Tal y como se ha informado, en esta ocasión, se podrá ver a rostros tan populares como los de Lolita Flores, Clara Lago, Salva Reina, Leo Harlem, Carlos Chamarro, Melani Olivares, Dafne Fernández, Carlos Santos, Bárbara Santa-Cruz, Fran Perea, María Adánez, Luis Callejo, Alejo Sauras, Llum Barrera, Carlos Hipólito y María Galiana. Y es que, celebridades de todos los ámbitos han querido unirse a esta caótica aventura. Por ello, también podremos ver a Grison, Patricia Conde, Agustín Jiménez, Flipy, El Cejas, Daniel Fez y Pilar García Muñiz. Pero, ¿cómo se presenta la temporada 3? ¡Te lo contamos!

¿Cuántos capítulos tiene la temporada 3 de ‘Atasco’, la serie de Prime Video?

Como es habitual, para poder ver los contenidos de Prime Video hay que estar suscrito a algunas de sus opciones de pago. Por lo tanto, con Atasco no iba a ser menos. De esta manera, la ficción se presenta con un total de seis capítulos. Una serie de entregas que ya se encuentran disponibles al completo en la plataforma de streaming.

Asimismo, Atasco sigue manteniendo la misma duración que sus temporadas anteriores. Así pues, se pueden apreciar capítulos que rondan entre los 22/27 minutos cada uno. La mejor manera de pasar las próximas festividades navideñas. Realizamos un repaso de cómo se presenta cada entrega en Prime Video.