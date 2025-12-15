‘Dímelo bajito’: ¿habrá segunda parte de la película de Prime Video?

Prime Video ha querido terminar el 2025 de la manera que mejor sabe hacer: con un nuevo estreno. Las ficciones de romance juvenil están en auge, especialmente, las basadas en fenómenos literarios. La plataforma azul lo sabe a la perfección y lo ha demostrado a lo largo del año. De hecho, sonados han sido los estrenos de El verano en el que me enamoré y la segunda temporada de Maxton Hall. Por ello, y lejos de dejarlo aquí, han querido ir a por más. De esta manera, y para sorpresa de todos, ha lanzado Dímelo bajito. Una nueva adaptación de Mercedes Ron, autora de Culpa mía.

Como los suscriptores de Prime Video saben muy bien, el pasado mes de octubre vio la luz la entrega final de la saga de Culpables. Un estreno muy esperado que sirvió de cierre a esta travesía audiovisual. Pero, la plataforma de pago, teniendo en cuenta las cifras obtenidas con las historias de la escritora, ha ido a por más. Por ello, ha presentado Dímelo bajito. Una producción que aterriza como introducción de la saga Dímelo y que promete convertirse en la próxima sensación del momento.

Dímelo bajito narra la historia de Kamila Hamilton. La joven regresa a la ciudad donde creció y, con ello, se reencuentra con los hermanos Di Bianco, Thiago y Taylor. Los jóvenes fueron muy buenos amigos en la infancia, pero circunstancias de la vida terminaron por alejar sus caminos. Sin embargo, con la vuelta de la joven, los hermanos se darán cuenta de que ya no es la niña que recuerdan. Ahora, es una mujer muy atractiva. Secretos, tensiones no resultas y mucho misterio rodea la trama de esta producción. Pues, los jóvenes, además, tendrán que hacer frente a sus sentimientos. Pero, no será fácil. Los hermanos se enamoran de la misma mujer y ella, por su parte, tendrá el corazón dividido.

¿Habrá segunda parte de la película de ‘Dímelo bajito’?

Como comentábamos en líneas anteriores, Dímelo bajito está basado en el primer libro de la saga literaria Dímelo. Teniendo este dato en cuenta, ya queda claro que la historia no concluye aquí. Y es que, como los seguidores de Mercedes Ron saben muy bien, la trama sigue y lo hace con dos libros más. De esta manera, la segunda novela está presente en el mercado bajo el título de Dímelo en secreto. Todo ello para finalizar la historia con Dímelo con besos.

De momento, se desconoce si la plataforma de Prime Video ha dado luz verde a la segunda parte de la historia. Pues, tienen que comprobar si el recibimiento por parte del público ha sido satisfactorio o no. Por lo tanto, todo depende de las cifras obtenidas con este estreno. Así pues, en el caso de que todo marche tan bien como sucedió con la saga Culpables, la película continuará y lo hará con su segunda parte. Mientras tanto, tan solo queda esperar.