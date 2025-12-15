La deuda pública española vuelve a alcanzar un nuevo máximo histórico y está vez ha sido en el tercer trimestre de 2025, ya que ha superado los 1,7 billones de euros, según los últimos datos que ha ofrecido este lunes el Banco de España. De esta forma, la deuda del conjunto de las administraciones públicas, según el Protocolo de Déficit Excesivo, ha superado por primera vez los 1,7 billones de euros en el tercer trimestre del año, aunque ha moderado su peso sobre el Producto Interior Bruto (PIB) al 103,2% según los datos adelantados por el Banco de España este lunes.

Así, esta cifra de 1,7 billones supone un repunte de 18.408 millones de euros más que en el segundo trimestre y 73.599 millones más que en el mismo periodo de 2024.

Aunque, se ha alcanzado este máximo, la cifra del 103,2% del PIB ha caído dos décimas por debajo respecto al porcentaje registrado en el segundo trimestre de este año (103,4%) y baja en un punto frente al 104,2% del tercer trimestre de 2024, aunque se sitúa por encima del dato anotado a finales de 2024 (101,6%).

La administración central acumula el grueso de la deuda pública

Por subsectores, la administración central acumula el grueso de la deuda pública. Del total, al cierre del tercer trimestre, ha alcanzado un nuevo récord de 1,57 billones de euros, un 94,8% del PIB, tras haber sumado 23.021 millones más con respecto al trimestre anterior.

Mientras que por lo que respecta a las administraciones territoriales, en el tercer trimestre de 2025 la deuda pública de las comunidades autónomas fue de 338.804 millones de euros, el 20,4% del PIB -inferior al 21% del segundo trimestre y al 21,2% del tercer trimestre de 2024-. En términos absolutos, el crecimiento interanual fue del 1,7%, pero se rebajó un 1,2% frente al segundo trimestre.

Por otro lado, la Seguridad Social ha rebajado escasamente su endeudamiento, en cerca 5 millones, hasta los 126.173 millones de euros, lo que supone un 7,6% del PIB.

Por el contrario, las comunidades con mayores niveles relativos de deuda pública fueron la Comunidad Valenciana, que continúa liderando con una ratio del 40,5%, seguida de la Región de Murcia (30,2%), Castilla-La Mancha (28,5%) y Cataluña (28,4%).

De su lado, la deuda pública de las corporaciones locales se situó en 22.477 millones de euros (1,4% del PIB), un 2,8% inferior a la del mismo período del año anterior. Dentro de este subsector, los ayuntamientos capitales de provincia concentraron 8.000 millones de euros, mientras los que no capitales de provincia acumularon 10.000 millones, y las Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares sumaron los 4.000 millones restantes.

En cuanto a los municipios con más de 300.000 habitantes, su deuda pública conjunta se redujo un 1,2% respecto al año anterior, hasta situarse en 5.000 de euros.

Dentro de este grupo, el Ayuntamiento de Madrid continuó registrando el mayor volumen de deuda, con 2.100 millones de euros, seguido por Barcelona (1.400 millones) y Zaragoza (500 millones).

En términos de deuda por habitante, Barcelona presentó la cifra más elevada con 788 euros, seguida de Zaragoza (755 euros) y Madrid (601 euros). Por el contrario, los menores ratios de deuda por habitante correspondieron a Las Palmas de Gran Canaria, que no tiene deuda, a València con 89 euros y a Bilbao con 128 euros.

Por último, la deuda de las Administraciones de Seguridad Social se elevó a 126.173 millones de euros, un 8,6% superior al observado un año antes, un 7,6% en términos del PIB.