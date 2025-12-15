Vox le recuerda al PP que «el cargo de Le Senne sigue ligado al de Prohens»

La actual está siendo la única ruptura formal entre el PP y Vox en Baleares en la que los populares no insinúan que pueden descabalgar a Gabriel le Senne (Vox) de la presidenta del Parlament. Ahora ni lo van a intentar. Es la noticia adelantada este domingo por OKBALEARES y que hoy ha valorado la portavoz de Vox en la Cámara autonómica, Manuela Cañadas: «El cargo de Le Senne sigue ligado al de Prohens».

Cañadas ha augurado un 2026 en el que los políticos trabajen «más unidos» y en el que se alcancen «consensos», recordando al PP que al gobernar en minoría tiene que «cumplir lo que ha prometido».

Así se ha expresado este lunes, en la rueda de prensa previa al pleno, donde ha subrayado que su formación es «absolutamente coherente» con aquello que defiende y que, por ello, este martes se convalidará el decreto de proyectos estratégicos tras eliminar «la ideología de la agenda 2030».

«Si vemos un decreto en el que se plasma una ideología y una criminal y destructora Agenda 2030 no votaremos que sí, eso no significa que haya un enfado», ha señalado, a preguntas de los medios por la relación con el PP.

Igualmente, ha defendido que si se cuestiona la figura del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, también se cuestiona la de la presidenta autonómica, Marga Prohens. «Sólo pedimos al PP que entienda que tiene que cumplir con lo prometido», ha dicho, agregando que «esto es lo que les cuesta entender» a los populares.

La portavoz de los de Santiago Abascal ha reivindicado un «cambio radical» en todo España ante la «normalización de la corrupción sistémica» en el Gobierno de España. Para Cañadas, «hay que volver a poner el sentido común y de país y de patria en las instituciones».

«Para eso estamos nosotros, que ya sé que somos incómodos porque decimos verdades como puños y queremos levantar las alfombras, pero no hemos venido aquí a sentarnos en un sillón y a vivir del cuento, sino a cambiar las cosas», ha zanjado.

Por otro lado, la portavoz ha arrancado su intervención hablando de inmigración, lamentando que han llegado 7.000 personas en patera a las Islas durante este año. Así, ha vinculado el aumento de llegadas con la «inseguridad en las calles» y con el aumento de las listas de espera en sanidad.

Concretamente, ha considerado que «ha colapsado en estos dos últimos años la sanidad, con más de 200.000 atenciones médicas», cuando se han hecho más inversiones y se ha puesto más personal.