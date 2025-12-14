Prohens descarta el relevo de Le Senne en la presidencia del Parlament a pesar de la ruptura del PP con Vox

PP y Vox ya no son socios en Baleares. De hecho, la portavoz de Vox en el Parlament balear, Manuela Cañadas, dio las relaciones por rotas en el mismo momento en que anunciaba el voto en contra de su grupo al techo de gasto para 2026 presentado por el Govern de Marga Prohens. Aún con este escenario, Prohens no contempla un abordaje al cargo de presidente del Parlament que está desde hace dos años y medio en poder del actual presidente de Vox en Baleares, Gabriel Le Senne.

OKBALEARES ha podido saber de fuentes del núcleo más próximo a Marga Prohens que en esta nueva ruptura entre ambas formaciones no hay ninguna intención de ‘mover’ a Le Senne de la presidencia del Parlamento balear.

En los dos años y medio que lleva andando la actual legislatura se han producido varias rupturas y desencuentros -escenificados o no- entre ambos partidos, Vox y el Partido Popular. En algunas de esas situaciones, se desató inmediatamente el runrún de la presidencia del Parlamento.

El acuerdo de investidura firmado por PP y Vox en verano de 2023 estipulaba que los de Santiago Abascal facilitaban la investidura de Marga Prohens y el PP votaba a favor de proclamar a Le Senne como presidente del Parlament.

Se cumplió y, cada vez que Vox ha dejado a Prohens en minoría se ponía sobre la mesa el posible ‘castigo’ del PP a Vox moviéndole la silla a Le Senne. En más de una ocasión se llegó a hacer público el nombre del ‘popular’ Muricio Rovira como candidato a sucederle en el cargo.

Nunca llegó la sangre al río. Tampoco con la imputación a Le Senne, que será juzgado por un delito de odio por el incidente que tuvo con las socialistas Mercedes Garrido y Pilar Costa a las que arrancó una fotografía de Aurora Picornell adosada a sus portátiles.

Las fuentes solventes que apuntalan esta información a OKBALEARES aseguran al mismo tiempo que «en realidad, nunca nos hemos planteado seriamente la destitución de Le Senne, y así seguirá». No es ningún secreto que, aún sin Presupuestos, al Govern le interesa colaborar con Vox en leyes puntuales que están en su agenda de gobierno y para las que necesita al partido con sede en Bambú.

Y seguirá así a pesar de que Vox ha dejado sólo al Govern de Marga Prohens con el techo de gasto por lo que Baleares activará el uno de enero la prórroga de los Presupuestos en 2026.