Palma vivirá una Cabalgata de Reyes histórica con 24 carrozas y un gran despliegue artístico

La Cabalgata de Reyes Magos de Palma arrancará este lunes a las 18.00 horas desde el Moll Vell, donde Sus Majestades de Oriente llegarán por mar a bordo del velero Rafael Verdera. El desfile, el más ambicioso celebrado hasta la fecha, contará con un total de 24 carrozas y recorrerá algunas de las principales calles de la ciudad, llenando Palma de magia en la noche más esperada por los niños.

A su llegada al Moll Vell, los Reyes Magos serán recibidos por el alcalde de Palma, Jaime Martínez, quien les entregará las llaves de la ciudad, símbolo que abre las puertas de todos los hogares palmesanos. Desde allí, la comitiva real iniciará su recorrido por la Avinguda Antoni Maura, Passeig des Born, calle Unió, Rambles, Baró de Pinopar, Avinguda Alemanya, Passeig Mallorca, Avinguda Jaume III, plaça Joan Carles I, Born y Cort. Una vez en la plaza de Cort, los Reyes accederán al balcón del Ayuntamiento para saludar a los niños y recibir a menores de entidades sociales de la ciudad.

La Cabalgata de 2026 se presenta como una edición totalmente renovada, con 24 carrozas, además de un autobús y dos trenes. En el desfile participarán alrededor de 400 personas. Todos los elementos —carrozas, vestuario y decoración— han sido creados específicamente para esta edición, con más de 50 diseños de vestuario completamente nuevos, tal y como explicó la regidora de Participación Ciudadana, Lourdes Roca, en una rueda de prensa junto al director artístico del evento, Daniel Puig.

La propuesta artística de esta edición, titulada L’inici del camí: pa, sobrassada, fang i fils, toma como hilo conductor los oficios tradicionales del Belén mallorquín, combinando la historia de los Reyes Magos con la identidad cultural de la isla. Como es tradición, el desfile comenzará con el preámbulo municipal, con la participación de la Policía Montada, los xeremiers y la Banda Municipal. A partir de ahí, la historia avanzará guiada por la Estrella de Oriente, con una comparsa denominada Galaxia en movimiento, un grupo de patinadoras y una carroza que contará como novedad con una cantante que interpretará música en directo, seguida de comparsas de estrellas y bailarinas.

A continuación, desfilarán la carroza que recrea el Nacimiento del Niño Jesús, la de los Ángeles Cantores acompañada por una coral de góspel, un homenaje a las Neulas con música tradicional en directo y el Trenet dels Pastorets. Uno de los bloques centrales del desfile estará dedicado a los oficios tradicionales de Mallorca, con representaciones de panaderos, pasteleros, ceramistas, alfareros y tejedores, además de referencias a la despensa mallorquina y comparsas de ball de bot.

Entre las novedades de este año destacan el Tren de los Chupetes, en el que se recogerán los chupetes de los niños a cambio de caramelos, la carroza de las Cartas Voladoras, la comparsa de los Carteros Reales y la carroza del Heraldo que anunciará la llegada de Sus Majestades.

La llegada de los Reyes Magos se escenificará en tres grandes comitivas diferenciadas, cada una con su propia estética. La del rey Melchor se anunciará con una carroza en forma de barco y un dragón, seguida del cofre de oro con guardianes de inspiración medieval nórdica. La comitiva del rey Gaspar contará con una carroza en forma de caballo, personajes inspirados en Asia Central y Oriental, el cofre de incienso y una carroza real tipo palacio de inspiración turca.

Por su parte, el rey Baltasar llegará acompañado de una puesta en escena inspirada en el África Central, con una gacela como animal simbólico, acróbatas, músicos en directo, zancos y un nuevo personaje que recreará a un chamán zulú, además de referencias a la etnia dogón de Mali y el cofre de mirra.

El desfile se completará con carrozas dedicadas a los juguetes clásicos y el árbol de Navidad, el comercio local de PalmaActiva, el barco de la Estrella de Oriente de la Autoridad Portuaria, un autobús de la EMT que trasladará los regalos y una batucada final con una carroza que representará una mina de carbón. Además, un paje interpretará el desfile en lengua de signos para garantizar la accesibilidad e inclusión.

El Ayuntamiento ha habilitado espacios accesibles para personas con movilidad reducida y zonas específicas para personas mayores. A lo largo del recorrido se repartirán más de 4.000 kilogramos de caramelos. El presupuesto total destinado a la Cabalgata de Reyes de Palma 2026 asciende a 834.900 euros.