El Athletic Club viaja a la Supercopa con los hermanos Williams y sin Laporte ni Yuri

El Athletic Club ha dado a conocer este lunes la lista de convocados para la Supercopa de España 2026, que se disputa entre el 7 y el 11 de enero en Arabia Saudí, una lista de 25 jugadores en la que las principales ausencias son las de los lesionados Aymeric Laporte y Yuri Berchiche. Sí están los dos hermanos Williams, principal clave del equipo de Valverde si quieren competir en la primera semifinal contra el Barcelona.

Ni Laporte ni Yuri han conseguido recuperarse a tiempo de sus respectivas lesiones para estar presentes en la semifinal de la Supercopa de España que mide al Athletic Club y al FC Barcelona este miércoles en el estadio King Abdullah de Yeda. Los dos defensores son las únicas ausencias del equipo de Ernesto Valverde, que buscará en tierras árabes meterse en su tercera final de Supercopa desde que se instaurara el nuevo formato.

Así, los rojiblancos estarán liderados por los hermanos Williams, Oihan Sancet, Mikel Jauregizar, Dani Vivian y Unai Simón. Además, han entrado en una convocatoria, en la que tampoco están los lesionados de larga duración Maroan Sannadi, Beñat Prados, Unai Egiluz y el sancionado Yeray Álvarez, los canteranos Selton Sánchez, Mikel Santos, Iker Monreal y Eder García.

Convocatoria del Athletic para la Supercopa

La lista completa de 25 jugadores convocados del Athletic Club para viajar a la Supercopa de España está compuesto por: Unai Simón, Álex Padilla, Mikel Santos; Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Aitor Paredes, Jesús Areso, Iñigo Lekue, Adama Boiro, Iker Monreal; Mikel Vesga, Oihan Sancet, Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Unai Gómez, Rego, Selton Sánchez, Eder García; Álex Berenguer, Iñaki Williams, Nico Williams, Gorka Guruzeta, Nico Serrano, Robert Navarro y Urko Izeta.