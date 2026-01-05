Convocatoria del Barcelona para la Supercopa de España: Araujo viaja con el grupo

El Barcelona viaja rumbo a Arabia Saudí este lunes para disputar la Supercopa de España que comienza el próximo miércoles y la novedad en su convocatoria es la presencia de Ronald Araujo. El defensa uruguayo entra por primera vez en una lista de Hansi Flick tras su descanso por salud mental. El equipo culé viaja con las bajas de Gavi y Christensen.

Araujo comenzó a entrenar con el grupo el pasado 29 de diciembre en la sesión a puerta abierta en el Johan Cruyff después de más de un mes de descanso por salud mental. Tras la derrota en campo del Chelsea donde terminó expulsado antes del descanso, el central uruguayo pidió al club un descanso para ordenar su mente.

Tras este descanso, Araujo lleva ya una semana entrenando con normalidad junto al grupo, pero Hansi Flick dejó claro en la rueda de prensa previa al derbi que todavía no estaba preparado para regresar a jugar y que dependería de él. No entró en la lista para el partido contra el Espanyol, pero ahora sí viajará junto al grupo para disputar la Supercopa de España.

Las únicas bajas del Barcelona para luchar por el primer título de la temporada son Gavi y Christensen. El equipo culé disputará la primera semifinal de la Supercopa de España el miércoles 7 de enero contra el Athletic Club. Un título que el cuadro blaugrana ya ganó el año pasado y fue el primer entorchado de Flick al frente del Barça.

¡La convocatoria de la Supercopa! 🏆 pic.twitter.com/j7ZNLnPaPC — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 5, 2026

Convocatoria del Barcelona

Esta es la convocatoria del Barcelona para viajar a Arabia Saudí y disputar la Supercopa de España:

Porteros: Joan García, Ter Stegen y Szczesny.

Defensas: Araujo, Balde, Cubarsí, Gerard Martín, Koundé, Èric Garcia y Jofre.

Centrocampistas: Pedri, Fermín López, Casadó, Dani Olmo, De Jong, Bernal, Dro y Tommy Marqués.

Delanteros: Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Bardghji.