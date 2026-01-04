Al Barcelona se le pone cara de campeón

La increíble victoria del Barcelona en campo del Espanyol le ha puesto al equipo culé cara de campeón de Liga. Acumula nueve victorias seguidas y ha demostrado que también sabe ganar en días malos. Sus últimos seis puntos en casa del Villarreal y en territorio perico demuestran que los de Hansi Flick están intratables.

El Barcelona se ha despertado este domingo 4 de enero a siete puntos del Real Madrid. Cada día es más líder, pero ya no solamente en puntos. Sobre todo en sensaciones. Tendrá que esperar a las 18:00 de la tarde para saber si los blancos vuelven a ponerse a cuatro puntos, pero hay una distancia abismal entre los momentos de ambos equipos.

El Barcelona no mereció ganar en Cornellá. Y lo admitió el propio Hansi Flick en rueda de prensa. Y es que el cuadro azulgrana no tuvo su mejor día y durante muchos minutos fue superado por un gran Espanyol. Pero el Barça este año tiene a un gran portero como es Joan García que en los peores momentos de su equipo les sostuvo con paradas decisivas y de mucho mérito.

Lo que te hace tener a un portero top mundial y a jugadores arriba con más clase que un colegio es que en días malos también ganas. Pero eso solamente no sirve. También tienes que tener la inercia y la suerte del campeón. Y el Barcelona la tiene. Sabe aguantar los chaparrones en sus días malos y sabe ganar cuando no lo merece.

El Barcelona ganó en campo del Espanyol y se le ha puesto cara de campeón. Desde la derrota en el Bernabéu el pasado 26 de octubre lo ha ganado todo en Liga. Nueve victorias seguidas y las dos últimas en dos campos muy complicados. Su momento lo sitúa como un equipo a día de hoy intratable. Y llega la Supercopa de España donde es el gran favorito.

Salió del Clásico a cinco puntos del Madrid, se levantó y ahora le saca siete dos meses después. La proyección de puntos del Barcelona se va casi a los 100 puntos ahora mismo y el año pasado los de Flick ya ganaron la Liga con 88. Este año el Madrid parece incluso estar más flojo que el pasado curso. Por ello, el Barça tiene cara de campeón tras finalizar su primera vuelta del campeonato.