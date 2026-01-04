La dulce venganza de Joan García: comportamiento ejemplar ante la hostilidad y MVP del derbi catalán

El Espanyol-Barcelona del pasado sábado fue el derbi catalán de Joan García. Y lo fue con mayúsculas. El portero catalán tuvo un comportamiento ejemplar en su primera visita a su ex afición y a pesar de toda la hostilidad recibida, supo aguantar todo el chaparrón y no entró en ninguna provocación. Además, fue el mejor del Barça con paradas decisivas que sostuvieron el empate a cero para que los de Flick pudiesen ganar el partido en el tramo final. Un espectacular Joan que se cobró en silencio su dulce venganza.

En OKDIARIO ya publicamos en el mediodía del sábado que Joan García iba a ir en son de paz al derbi catalán y que no iba a entrar en ninguna provocación. Y así fue. Su comportamiento con su ex afición, la del Espanyol, fue ejemplar. Y eso que el recibimiento desde el calentamiento fue muy hostil. Se le dijo de todo menos guapo y se le sacaron pancartas con la imagen de una rata con los colores del Barça.

Joan García tampoco celebró los goles de Dani Olmo y Lewandowski al final del partido. Por respeto a su ex afición que tanto le ha dado. Cuando al inicio de la segunda parte comenzaron a tirarle objetos, ninguno de ellos le impactó, los retiró sin pestañear y sin mirar a la grada.

Nada que reprocharle a un Joan García que permaneció muy tranquilo y sereno durante todo el partido. Un cuerpo de hielo que supo aislarse de todo lo que ocurría a su alrededor, que por supuesto no era nada agradable. Y además lo hizo sacando su mejor rendimiento. Y es que el catalán fue el mejor del partido.

El MVP del Espanyol-Barcelona fue Joan García. De largo. Salvó a su equipo de ir perdiendo en más de una ocasión. Sostuvo el empate y la victoria culé en el tramo final fue gracias a él. La impresionante parada a Pere Milla de cabeza sacando una mano prodigiosa en el aire, la salvada en el mano a mano ante Roberto desde el suelo cuando le intenta regatear, la parada al disparo de Carlos Romero y el resto que detuvo de todos los colores al delantero perico. Su partido fue brillante.

Joan García fue el mejor del derbi en todos los sentidos. Fue el mejor jugador del partido y mostró un comportamiento ejemplar ante la hostilidad recibida. No entró en provocaciones y demostró que lo importante en el campo siempre pasa dentro del césped. Su capacidad para estar tranquilo en momentos como este fue de admirar.