Joan García va en son de paz al derbi: no entrará en provocaciones con la afición del Espanyol

Joan García tiene muy claro que a este derbi catalán contra el Espanyol va en son de paz. A pesar del recibimiento tan hostil que le espera en Cornellá a partir de las 21:00 horas, el portero catalán no entrará en provocaciones con la afición perica. Su entorno califica de «imposible» que Joan tenga una actitud provocadora hacia la grada perica. Hará su trabajo, parará todo lo que pueda y permanecerá tranquilo pase lo que pase.

Joan García vivirá muy tranquilo este derbi. Parece raro decirlo, pero es que es una persona que nunca se altera por nada. Tampoco se alteró cuando fichó por el Barça y recibió infinidad de insultos. Quiere jugar, será titular, como toda la temporada, e intentará parar todo lo que pueda. Es su trabajo y lo quiere hacer de la mejor manera posible para que el Barcelona se lleve el derbi catalán. Es su deber.

El entorno del portero catalán tiene claro que el recibimiento que tendrá Joan este sábado va a ser muy hostil. Y lo está llevando bien en las horas previas al partido. Pero piensan que para nada va a ser algo comparado a lo que se vivió con Luis Figo hace más de 20 años en el Camp Nou. No lo creen.

Joan García ha estado muchos años en el Espanyol y nunca ha tenido una mala palabra contra su ex equipo. Al revés, todo han sido buenas palabras. Por ello la comparación con Figo se queda muy lejos, porque Joan nunca ha provocado a los pericos.

En el entorno del portero catalán esperan y piensan que no será para tanto lo de este sábado. Evidentemente, saben que será pitado cada vez que toque la pelota y que la grada no le va a recibir con ningún cariño. Al revés. Pero no temen por su seguridad ni nada parecido. En ese aspecto están tranquilos y esperan que el Espanyol también ponga de su parte para que no pase nada. Al fin y al cabo fue el portero que les salvó el año pasado.

Será el primer derbi para Joan García, y el portero entiende que debe pasar el trago y que será el más jodido. Pero una vez pasen los años, la indiferencia crecerá. Ahora está muy reciente. Pero en los siguientes la crispación irá bajando. Tiene claro que estará tranquilo y no entrará en provocaciones a pesar de los insultos y amenazas que pueda recibir.