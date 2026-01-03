Flick: «No merecemos la victoria, pero es un mensaje a la Liga»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa del RCDE Stadium para atender a los medios de comunicación tras la disputa del derbi catalán en el que el Barcelona ganó 0-2 al Espanyol con los goles de Dani Olmo y Lewandowski en el tramo final. El mejor culé fue Joan García que salvó primero a su equipo ante un equipo perico superior.

«El ambiente ha sido increíble. La calidad que hemos tenido en la segunda parte nos ha dado lo que necesitábamos. Joan es uno de los mejores porteros del mundo. Me ha encantado como han entrado los cambios», comenzó señalando Hansi Flick ante los medios.

«A lo mejor no nos merecemos la victoria. Pero nos llevamos los tres puntos y este es un buen mensaje a La Liga», confirmó el entrenador del Barcelona tras el derbi catalán.

«Estoy contento con los tres puntos. Hemos debido cambiar cosas, pero estoy feliz. El Espanyol ha jugado un partido espectacular con un buen ambiente. No merecemos la victoria», repitió el entrenador culé sabedor de que los pericos fueron mejores.

«Le quiero dar las gracias a Joan García. Es uno de los mejores arqueros del mundo. Hemos sufrido, pero nos llevamos los tres puntos. Es un mensaje a la liga», valoró el técnico alemán.

«Joan Garcia no olvida lo que vivió aquí. Manolo le dio mucho, pero ahora juega con nosotros. Toda la temporada está jugando bien. Hoy otra portería a cero», dijo Hansi Flick.

«Mucha gente me paraba por la calle diciéndome que debíamos ganar el derbi de hoy. Sé lo importante que era para la afición», desveló el entrenador azulgrana.

Más sobre Joan García: «Claro que hablé con Joan de lo de hoy. Ya dije que estaba como siempre. Tranquilo y confiado. Se ve en cada acción. Muy concentrado, por eso está a este nivel».