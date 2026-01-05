Violencia extrema en Palma: un paciente ataca a varios sanitarios y policías con cinturón en Son Llàtzer

La tranquilidad de los hospitales de Palma se vio sacudida en apenas 48 horas por dos incidentes de violencia que han puesto en alerta a la Policía Nacional y al personal sanitario. En ambos casos, la violencia y las amenazas fueron tan extremas que los agentes tuvieron que intervenir de manera inmediata para evitar una tragedia.

El primer episodio ocurrió la tarde del 31 de diciembre en el hospital de Son Llàtzer. Un hombre, fuera de sí, agarró fuertemente del brazo a una trabajadora de urgencias, zarandeándola y empujándola mientras profería amenazas. No contento con esto, agredió a un paciente que intentó mediar, generando una escena de tensión y peligro absoluto.

Cuando la patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional llegó al lugar, el hombre reaccionó de forma agresiva: enrolló su cinturón en la mano y dejó caer la hebilla a modo de látigo, dirigiéndose directamente hacia los agentes. Gracias a la rápida actuación policial, los agentes lograron reducirlo y detenerlo, evitando un posible desenlace mucho más grave.

El segundo incidente tuvo lugar apenas un día después, sobre las 20 horas, en la policlínica. Esta vez, la protagonista fue una paciente reincidente, conocida por causar problemas dentro del hospital y por consumir sustancias y fumar en el interior de las instalaciones. La mujer mostró un comportamiento hostil extremo, llegando a amenazar al personal sanitario con un objeto metálico y gritando: «os voy a cortar el cuello con esto».

Una vez más, los agentes de la Policía Nacional actuaron con rapidez, deteniendo a la mujer como presunta autora de un delito de atentado a personal sanitario, poniendo fin a un episodio de tensión que había generado alarma entre trabajadores y pacientes.

Estos dos episodios independientes reflejan un problema creciente en los hospitales: la violencia y las amenazas hacia el personal sanitario. La Policía Nacional ha destacado la importancia de denunciar cualquier agresión y ha reiterado su compromiso de garantizar la seguridad de los trabajadores y pacientes en estos centros.