La vulcanología mundial mira hacia Islandia: la acumulación de magma alcanza niveles críticos en Sundhnúkur

Islandia ha aprendido a controlar la actividad volcánica debido a la cantidad de volcanes que tiene, pero eso no significa que de vez en cuando no preocupen. Ahora, los ojos se han puesto en Sundhnúkur, ya que está sufriendo un incremento sostenido de magma.

El sistema de volcanes se encuentra en la península de Reykjanes, y los niveles de magma acumulados ya alcanzan valores similares a los registrados en los momentos previos a erupciones recientes.

Esta es la conclusión a la que ha llegado un estudio del Icelandic Meteorological Office (IMO). Han solicitado una vigilancia extrema ante la posibilidad de una erupción próxima.

La acumulación de magma en un volcán de Islandia entra en fase crítica

Según el estudio del Icelandic Meteorological Office, desde la última erupción registrada en la zona, el volumen de magma acumulado bajo el área de Svartsengi ha seguido aumentando de forma constante.

Los modelos geofísicos estiman que el volumen almacenado alcanza ya alrededor de 20 millones de metros cúbicos, una cifra comparable a la observada inmediatamente antes de erupciones anteriores en el mismo sistema volcánico.

Este nivel de acumulación se sitúa entre los más elevados desde que comenzó la actual fase eruptiva en la península de Reykjanes, iniciada en 2023.

El estudio señala que el sistema magmático continúa inflándose, lo que indica que el aporte de magma desde niveles profundos sigue activo y no muestra signos claros de agotamiento.

Implicaciones del aumento de magma en un volcán islandés

La acumulación de magma es un proceso clave en la dinámica volcánica de Sundhnúkur. En este tipo de sistemas, los episodios eruptivos suelen estar precedidos por fases de inflación del terreno, causadas por la entrada de magma en reservorios poco profundos.

Cuando el volumen acumulado alcanza umbrales similares a los registrados antes de erupciones previas, la probabilidad de una nueva intrusión magmática o de una erupción aumenta.

Hay otros volcanes en territorio de Islandia que parece que podrían erupcionar, el problema es saber la fecha exacta. En este caso, tampoco la han podido determinar con precisión.

Por ejemplo, hay otros indicios de que no es inminente. La actividad sísmica reciente se mantiene relativamente baja y no se han detectado cambios bruscos en la deformación del terreno.

Esta combinación de alta acumulación magmática y baja sismicidad mantiene en alerta a los vulcanólogos, ya que puede indicar tanto una fase de preparación silenciosa del sistema como un periodo de estabilidad temporal.

Sundhnúkur y la reactivación volcánica de Reykjanes: su explicación científica

El volcán Sundhnúkur forma parte del sistema volcánico de la península de Reykjanes, una región que ha tenido una reactivación significativa tras varios siglos de inactividad.

Desde 2021, la zona ha registrado múltiples intrusiones de magma y erupciones, lo que ha marcado el inicio de un nuevo ciclo volcánico de larga duración.

El estudio del Icelandic Meteorological Office ha destacado que la acumulación actual de magma encaja dentro de este patrón de actividad recurrente, caracterizado por fases repetidas de inflación, intrusión y erupción.

Por este motivo, el sistema de Sundhnúkur y Svartsengi se mantiene bajo una vigilancia constante, tanto por su interés científico como por su potencial impacto en las infraestructuras cercanas.