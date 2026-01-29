Suspendida la circulación de trenes de Rodalies en Lérida por riesgo de desprendimiento
El corte afecta a la RL4 de Rodalies y a los trenes de Media Distancia del tramo Lérida-Barcelona
La circulación de trenes de Rodalies entre las localidades de Cervera y Tàrrega, ambas en la provincia de Lérida, se encuentra suspendida cautelarmente debido a un riesgo de desprendimiento sobre la vía. El corte afecta a la RL4 de Rodalies así como a los trenes de Media Distancia del tramo Lérida-Barcelona, tal y como han informado este jueves tanto Adif como Protección Civil en sendos comunicados emitidos a través de las redes sociales. En la nota, los organismos públicos relatan que se ha habilitado un servicio alternativo por carretera entre las estaciones afectadas.
