Se come medio jamón ibérico que robó en un súper de Mallorca y lo devuelve tras ser cazada por las cámaras

Quería disfrutar de buen jamón ibérico de bellota, pero las cámaras de seguridad se lo impidieron. La Guardia Civil ha abierto una investigación por un presunto delito de hurto a una mujer de 57 años por supuestamente haberse llevado de un supermercado de Mallorca un jamón ibérico escondido bajo una chaqueta.

El robo ocurrió el pasado 20 de enero, cuando la mujer aprovechó la gran afluencia de personas en el interior de un supermercado del municipio de Sineu para sustraer un jamón ibérico de bellota valorado en 420 euros. Según las pesquisas, la presunta ladrona ocultó la pieza bajo una chaqueta y abandonó el establecimiento sin pagar, sin levantar sospechas entre el resto de clientes, que realizaban sus compras con total normalidad. Nadie imaginaba que, entre carros y estanterías, se estaba produciendo un “golpe” gastronómico de alto nivel.

Sin embargo, el propietario del establecimiento sí se percató del hurto al detectar la desaparición del producto, por lo que decidió presentar una denuncia ante la Guardia Civil. A partir de ese momento se inició una investigación para esclarecer lo sucedido y dar con la responsable.

Días más tarde, los agentes de la Benemérita revisaron las cámaras de seguridad del supermercado, donde pudieron observar con claridad la maniobra y proceder a la identificación de la presunta autora de los hechos. Según fuentes cercanas a la investigación, se trata de una persona conocida por la Guardia Civil por su implicación en sucesos similares, lo que facilitó su localización.

Antes de ser finalmente cazada, la mujer pudo comerse en su casa casi medio jamón tras haberlo robado, disfrutando durante unos días de su botín ibérico. No obstante, la historia no tuvo final feliz: se ha visto obligada a devolver el producto, aunque ya no estuviera completo, poniendo fin a un hurto que empezó como un capricho y terminó ante las cámaras.

Cabe recordar que en España se considera delito leve de hurto si el valor sustraído no supera los 400 euros (castigado con multa), mientras que si supera esa cantidad, es un delito de hurto básico, penado con prisión de 6 a 18 meses, según el Código Penal. La distinción clave es la cuantía: por debajo de 400€ es leve, por encima es básico y no implica violencia ni fuerza, a diferencia del robo.