Detenido un joven marroquí por robar paquetes de jamón serrano en un supermercado de Palma

La ciudad de Palma vivió el pasado jueves 27 de noviembre un robo digno de una novela humorística digna de John Kennedy Toole, o mejor dicho, de un anuncio de embutidos para gente con demasiado presupuesto.

Todo ocurrió sobre las 19:30 horas cuando un hombre estaba persiguiendo calle abajo a un joven marroquí de 24 años muy decidido y rápido que le acababa de robar en su propio vehículo. El ladrón fracturó el cristal de la ventanilla y se llevó consigo una mochila con varios objetos dentro.

Enseguida se dio el aviso a la Policía Local de Palma, que acudió hasta el lugar para localizar y arrestar al varón. En un momento dado, localizaron a un joven corriendo por la calle Infanta Elisabet que coincidía con la descripción que aportaron los testigos.

Tras una breve persecución a pie, los agentes finalmente lo alcanzaron en la calle Infant Ferran. Retenido y esposado, el hombre de origen marroquí confesó todo su botín: había robado un total de ocho paquetes serrano de un supermercado de la ciudad, además de la mochila del vehículo.

Los agentes comprobaron los daños en el turismo y localizaron a la propietaria, trabajadora del supermercado, que confirmó la sustracción del jamón. Los agentes recuperaron tanto la mochila robada del vehículo como los productos del establecimiento, valorados en un total de 32,80 euros.

Finalmente, el hombre fue detenido y trasladado a dependencias policiales. Una vez finalizadas las diligencias practicadas por la Sala de Atestados, el detenido fue traspasado a la Policía Nacional.