Juan Carlos Ferrero: «No cierro la posibilidad de volver con Alcaraz en un futuro»

Hace un mes y medio un sismo desintegró la escala de Richter del planeta tenis. Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz, el binomio más exitoso del 2025 -culminado con ocho títulos para el tenista y el reconocimiento a mejor técnico del año para el entrenador- rompió su relación tras siete años de vida y crecimiento tanto profesional como personal. La ruptura, abrupta, desembocó en un caudaloso río de incógnitas. El que fuera ex entrenador del murciano, se sienta con OKDIARIO para dialogar de lo sucedido y lo que está por suceder.

Ahora mismo Ferrero ve a Alcaraz desde la distancia, con el apoyo de un amigo en lugar de la exigencia que supone ser su entrenador. Ha pasado apenas un mes y medio de la separación, pero Juan Carlos no descarta volver a ser su técnico. «No hay que cerrar ninguna puerta. ¿Volver juntos en un futuro? Por la amistad que tengo con Carlos y la relación que tenido tanto con él como con todo su entorno, no cerraría la puerta nunca. Hemos vivido algo impresionante juntos. Nadie sabe el futuro, ha habido regresos con otros casos», indica a este periódico.

Por el momento, Juan Carlos ejerce como coach mental de Ángel Ayora, promesa del golf español. «Ahora tengo un nuevo reto y Carlos y yo estamos separados, pero en el futuro nunca se sabe lo que puede ocurrir. Ya ha habido ejemplos con otros casos. Las puerta hay que no cerrarlas del todo porque sino se puede llegar a perder amistades y eso no es bueno para nadie», añade Ferrero sobre un futurible reencuentro con Alcaraz.

El ex técnico se encuentra ya en la última fase del duelo por la separación, aunque todavía no ha podido vez un partido completo del tenista. «Completo no he visto ninguno, solo pinceladas. Algún video de highlights y unos pocos puntos. Supongo que si llega a la final sí veré el partido. Es duro mirar su banquillo y ver a todos sentados porque he vivido mucho con ellos. Es duro y difícil de encajar, pero cada vez estoy mejor. Ver un partido de Alcaraz sin sentir va a ser difícil. No sé cuánto tiempo necesitaré para eso. Ahora mismo es complicado», explica durante su conversación con este medio.

Juan Carlos no se cierra ninguna puerta tenística en general, tampoco la de ser entrenador de Sinner. «Es un jugadorazo, se juega siempre los títulos más importantes. Creo que es un jugador que ha evolucionado mucho en los últimos años y lo que más me gusta de él es que siempre está en ese intento de mejora continuo, a pesar de lo bueno que es. ¿Entrenarle? Uno nunca sabe en un futuro. Repito lo que he dicho antes. Nadie sabe que puede deparar el futuro y cerrarse puertas creo que nunca es bueno», expresa a OKDIARIO.