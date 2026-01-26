Ferrero cambia de deporte tras su ruptura con Alcaraz y entrenará al golfista Ángel Ayora

Juan Carlos Ferrero ha anunciado su nuevo reto después de haber sido el entrenador de Carlos Alcaraz. El ex preparador físico del murciano anunció la separación hace poco más de un mes y su siguiente paso en su carrera profesional se ha desmarcado totalmente del tenis para tocar otro deporte: el golf. Una novedad en la que seguirá apostando es en el talento español uniéndose al equipo técnico del joven golfista de 21 años Ángel Ayora.

Después de más de siete años junto con el actual número uno del mundo, Ferrero aprovechó estas semanas para buscar un proyecto que le motivase, pero esta vez desde la parte del ‘coach’ mental para su crecimiento y mejorar su rendimiento al igual que lo hizo con Alcaraz en su día. Así lo anunció en sus redes sociales: «Me emociona anunciar una nueva colaboración profesional para 2026. Trabajaré junto a Ángel Ayora, un joven golfista con gran potencial, su entrenador Juan Ochoa y su equipo directivo All In Sport Club. Trabajaremos juntos en el aspecto mental del rendimiento y el desarrollo profesional. Ya hemos empezado, estamos muy motivados y con muchas ganas de continuar este camino», expresó.

Sin embargo, esta decisión no quiere decir que Ferrero se apartará definitivamente del mundo del tenis, puesto que tiene claro su compromiso con su academia en Villena: «Es mi vida, y seguiré dándolo todo en la Academia y en el circuito», confesó junto con fotos ya trabajando con Ayora empezando su entrenamiento.

Ángel Ayora, el nuevo proyecto de Ferrero

El golfista malagueño reveló recientemente que recibió una llamada personal de su compatriota Sergio García para unirse al equipo Fireballs GC en el circuito LIV Golf, pero que la rechazó para perseguir su sueño de jugar en el PGA Tour: «Tuve la oportunidad de ir allí (LIV Golf)… Le dije (a Sergio García) que era un placer para mí formar parte de su equipo, pero le dije que mi sueño es jugar en el PGA Tour, así que voy a intentar seguir por este camino», dijo.

«Quiero estar entre los 50 mejores del mundo y quiero jugar los ‘majors’ y todo lo demás, así que creo que el camino correcto para mí es quedarme en el DP World Tour e intentar conseguir una tarjeta del PGA Tour y jugar allí. Eso es lo que quiero hacer, así que voy a luchar por ello», zanjó.