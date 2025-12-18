El nombre de Juan Carlos Ferrero está en boca de todos. Desde hace siete años hasta el pasado 17 de diciembre, Carlos Alcaraz ha saboreado el éxito de la mano del que ha sido su entrenador hasta ahora, ya que han decidido divorciarse y comenzar una nueva etapa por separado. Ha sido el murciano el que ha enviado un contundente comunicado en el que ha explicado la razón de esta decisión que ha tomado sin retorno y in extremis a punto de comenzar un nuevo año.

Huérfano de madre desde los 16 años

Cuando Alcaraz tenía tan solo 15 años, Ferrero -que venía de entrenar a Zverev-, apostó por el tenista murciano para cosechar una carrera juntos. Desde entonces han formado un equipo indestructible. De hecho, hace solo unos días, ganaron el título de Roland Garros, que se suma a sus tres Grand Slams con tan solo 21 años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan Carlos Ferrero (@juankiferri)

Parte de la culpa de su éxito la tiene Juan Carlos Ferrero, que siempre ha optado por mantenerse en la sombra y no copar titulares. Una prueba que da cuenta que, pese a estar al lado de la estrella del tenis, siempre ha querido que sea Alcaraz el que brille. Y es que su postura la mantiene desde la cuna, pues el que ha sido entrenador del de Murcia procede de una familia sin grandes lujos y con el vacío de perder a su madre, Rosario Donat, cuando tan solo tenía 16 años -que se dedicaba al cuidado de las dos hermanas del que ha sido la mano derecha del tenista español-. Por su parte, su padre, Eduardo Ferrero, falleció en 2022 cuando Ferrero se encontraba al otro lado del charco, en Estados Unidos, cuando el murciano competía en un torneo.

El currículum sentimental de Ferrero

Cierto es que el nombre de Ferrero no saltó a los medios cuando comenzó a entrenar a Alcaraz. Más allá de copar titulares por su trayectoria profesional, el ex entrenador del murciano ha salido en medios del papel couché debido a sus relaciones sentimentales. La primera conocida fue con Patricia Bonilla, con la que acudió a la boda de los entonces Príncipes de Asturias, Felipe VI y Doña Letizia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan Carlos Ferrero (@juankiferri)

Sin embargo, el amor definitivo lo encontraría en Eva Alonso, con la que tuvo un flechazo, con la que pasó por el altar en 2015 y con la que tiene tres hijos en común. «La conocí en un bar en Alicante, donde ponía copas y yo iba a tomar algo para poder verla. Ella es terapeuta ocupacional, tiene mano con los niños con problemas. Se toma muy enserio su trabajo y me aporta una gran estabilidad. Nos complementamos a la perfección, porque ella es extrovertida, habla con un árbol si hace falta (…). Yo soy mucho más retraído y cuesta llegar a mí», confesó en una entrevista en Las Provincias.

Sus empresas más allá del tenis

Pese a que ahora comienza un nuevo rumbo alejado de las pistas, Ferrero aún no puede plantearse la jubilación, pues tiene dos negocios que le permiten mantener su ritmo de vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan Carlos Ferrero Tennis Academy (@equeliteferrero)

En el municipio valenciano de Bocairent, y tras casarse con Eva el 4 de julio de 2015, el tenista adquirió el hotel -que lleva de nombre su apellido- en el que pasó por el altar y que mantiene hasta día de hoy. Se trata de una masía remodelada que cuenta, como no podía ser de otra manera, con una pista de tenis y una piscina rodeada de vegetación. Además, Juan Carlos abrió Equelite, una academia de tenis donde residen 80 alumnos durante el curso escolar y 400 durante los meses de verano.

¿Qué ha pasado entre Ferrero y Alcaraz?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carlos Alcaraz Garfia (@carlitosalcarazz)

Hace solo unas horas, Carlos Alcaraz, aparecía en redes sociales para anunciar el fin de su relación profesional con Ferrero, al que ha considerado un segundo padre. Sin embargo, y tras muchos años mano a mano, no han acabado en malos términos, sino todo lo contrario. De hecho, su ya ex entrenador no dudaba en la publicación en agradecerle el tiempo compartido.