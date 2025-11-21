Carlos Alcaraz, siempre que su agenda se lo permite, regresa a su casa en Murcia. Pese a sus logros, su éxito o su fama, el tenista trata de llevar una vida lo más normal posible. Es, sin duda, un hombre de carne y hueso que, como cualquiera, -y tal y como ha demostrado- le gusta poner en alto los pies en la mesa de su salón, el cual ha mostrado a todos sus seguidores.

Así es el salón de Carlos Alcaraz

Si por algo se caracteriza el deportista es por su discreción a la hora de hablar de su vida privada. Sin embargo, cada vez que se refiere a sus orígenes, se le llena la boca de orgullo. Ahora, Alcaraz ha sorprendido a sus seguidores de X -llamado anteriormente Twitter-, con una publicación en el salón de su casa que no ha tardado en hacerse viral y que ha causado numerosas reacciones.

Carlos Alcaraz en una imagen de archivo. (Foto: Gtres)

El tenista ha compartido una imagen en la que aparece siguiendo los cuartos de final de la Copa Davis. Sin embargo, lo llamativo ha sido la decoración de esta estancia de su hogar, protagonizada por muebles de Ikea, una galería de fotos de lo más sorprendente y todos sus palmarés.

Esta instantánea del salón descubre dónde tiene Alcaraz sus premios. En una estantería y en lo alto de un armario es donde el tenista guarda todos sus reconocimientos, como el que consiguió en el US Open o en Wimbledon. «Me da la risa solamente de pensar que Carlitos Alcaraz tenga el US Open y Wimbledon en la estantería como si fueran fotos o jarrones o algo por el estilo» o «histórico lo de tener 50 kilos en el banco, pero que su salón luzca como el de la casa del pueblo de tus padres, pero con un Wimbledon y un US Open en la estantería», han escrito algunos de los usuarios de esta red social.

En cuanto a los elementos decorativos, Carlitos también tiene una mesa camilla donde ha apoyado sus pies. Sin embargo, lo llamativo de este mueble es el mantel de plástico que lo cubre de diferentes estampados y que da color, sin duda, a esta habitación.

Al detalle, el salón de la casa de Carlos Alcaraz. (Foto: Redes Sociales)

También, los más curiosos, han podido hacer zoom a las fotografías que tiene en el salón y que dicen mucho del tenista. Además de retratos familiares o recuerdos de su infancia, Alcaraz destaca un diploma otorgado por el fallecido Papa Francisco.

Sabido es que el deportista es creyente y, de hecho, no ha tenido problema alguno en profesar públicamente su fe al compartir vídeos en los que religiosos, en algunos partidos, le dan la bendición. De hecho, tras su ordenación, León XIV puso en valor la carrera del murciano: «Me considero un gran aficionado al tenis y me gusta mucho Carlos Alcaraz».