Carlos Alcaraz ha vuelto a hacer historia. El tenista consiguió vencer a Jannik Sinner en Roland Garros en la que se considera una de las finales más largas del campeonato de París. Además del reconocimiento deportivo que supone para él este galardón, este éxito se traduce también en cifras ya que la organización del torneo publicó que el ganador ganaría más de dos millones de euros, aunque una gran parte tendrá que destinarla a Hacienda, que le restará al total casi un 50 por ciento de la cantidad brutal.

Con tan solo 22 años, la vida personal e íntima de este murciano cambió radicalmente cuando empezó a ganar popularidad en la pista batida. Tal fue el interés mediático por su privacidad que él mismo decidió hacer un documental en el que contó algunos secretos de su lujosa vida más allá del tenis, como su pasión por salir de fiesta o el día en el que estuvo a punto de tocar fondo con su profesión.

Desde que su popularidad comenzara a crecer, el entorno de Carlos Alcaraz también ha causado un gran interés, como su familia o sus íntimos amigos de toda la vida, con los que ahora pasa menos tiempo debido a su dedicación al deporte. En su documental, el tenista quiso dar visibilidad a su vida actual y cómo había cambiado su círculo desde que comenzara a ganar fama.

Aunque cuando regresa a Murcia es uno más, lo cierto es que través de sus redes sociales ha dado pistas de las personas que forman parte de su núcleo duro de amistades, entre los que se encuentran muchos rostros conocidos como Sebastián Yatra, Aitana, el futbolista Sergio Reguilón, Ben Stiller o Vinicius Jr., con los que suele pasar su tiempo libre. Sin embargo, eso no significa que tenga a otras personas de confianza en su entorno que no son famosos como Víctor Martínez, su peluquero de confianza.

Con tan solo 22 años, Carlos Alcaraz ha conseguido hacerse un nombre dentro de la historia del tenis español y mundial. Desde hace varios años que gran parte de su tiempo lo dedica a sus entrenamientos y a viajar por el mundo para jugar campeonatos. Sin embargo, como cualquier chico a su edad, también le gusta salir de fiesta y beber combinados.

Carlos Alcaraz partying at Lio Ibiza Cabaret & Nightclub on Wednesday, June 12. With footballer Sergio Reguilon, he had dinner watching the sexy & risqué “Dangerous Nights” show (more like a stripper show with some singing🫣🤫). He stayed for the Lio Club x Toy Room after party. pic.twitter.com/9fPjroQE7e

— gamesetmatchup (@gamesetmatchup) June 14, 2024