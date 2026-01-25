Alcaraz y su renovada ‘arma’: «Después de cada set miro las estadísticas, es importante para mí»

Aterriza Alcaraz en su cota más alta en un Open de Australia. Los quarters, que firma en la cámara de televisión. Cuartos de final por tercer año consecutivo. Su techo de siempre en el Grand Slam de las Antípodas. Ahí espera a De Miñaur o Bublik tras firmar un partido completo con una marcha más que sus anteriores victorias. Aterriza en los quarters de un Grand Slam por 13ª a sus 22 años. Algo que nadie había logrado en la historia. Ahí queda eso.

Tuvo que armarse de argumentos para rendir (7-6, 6-4, 7-5) a un combativo Tommy Paul. El estadounidense, hueso de roer donde los haya, inició fuerte y no se dejó ir pese a estar a remolque durante todo el partido. «Empezó muy fuerte, aunque siento que yo he jugado un buen partido. Paul tuvo buenos golpes, pero yo seguí ahí, sabía que iba a tener oportunidades. En general, ha sido un nivel muy alto de tenis en los dos lados. Estoy feliz por haberlo ganado en tres sets», argumentó Alcaraz.

Especialmente satisfecho se le vio con su servicio, ese que ha reformulado durante la pretemporada. «He trabajado mucho el saque. Me alegra ver la mejoría. Después de cada set miro las estadísticas en las pantallas y trato de mejorar. Está siendo un arma importante para mí. El año pasado empezaba el saque más abajo. Ahora sigue siendo un movimiento fluido, pero he hecho algunos cambios. En la pretemporada, al acabar la pasada temporada, me empecé a sentir más cómodo al hacer ese movimiento y he seguido haciéndolo», explicó Carlitos.

Djokovic -en tono jocoso- le reclama derechos de autor debido a la similitud en el movimiento a la hora de sacar. «No le he visto (risas). Durante la pretemporada me salió ese movimiento, no me había dado cuenta de que era parecido al suyo. Un día me desperté y tenía un mensaje suyo diciéndome que tenía que pagarle. Fue divertido. Los cambios fueron consensuados con mi equipo, como cada golpe que quiero mejorar. Me siento cómodo así», detalló el murciano.

Ya espera rival en cuartos de final. El local De Miñaur o el renovado Bublik, reciente top 10. «Veré el partido para intentar coger algo de táctica. Bublik está en el top 10 jugando un gran tenis, es incómodo para los rivales. Estaré preparado si juego contra él. De Miñaur se siente cómodo con el apoyo del público de su lado. Lo está haciendo muy bien y tengo que estar concentrado en mi tenis. Es la tercera vez seguida jugando los cuartos de final en Melbourne, es genial», finalizó Alcaraz.