Djokovic y la similitud de su saque y el de Alcaraz: «Tenemos que hablar sobre derechos de autor»

Un nuevo Alcaraz aterrizó en Melbourne. Otra vuelta de tuerca para seguir renovando su juego y continuar su progresión tenística, ya de por sí complicado por el nivel adquirido. Carlitos se atrincheró en Murcia durante la pretemporada y reformuló su saque. Ese que en sus orígenes comenzó realizando dos paradas, en junio de 2024 lo redujo a una, el curso pasado eliminó todas y ahora ha redefinido su estilo acercando la pelota a la punta de la raqueta. El servicio de Alcaraz es similar al de Djokovic.

Y claro, Novak, tipo con sentido del humor, bromeó cuando fue preguntado por ello. «En cuanto vi el saque le envíe un mensaje. Le dije ‘debemos hablar sobre los derechos de autor’. Cuando le he visto ya en Melbourne le he dicho que debería hablar sobre el porcentaje de las victorias. Espero un homenaje por cada ace que haga. A ver si cumple el acuerdo», explicó el serbio. Alcaraz busca más altura la hora de lanzarse la pelota en el saque.

Por ello, durante la mencionada pretemporada en Murcia, volvió a utilizar una pequeña canasta para medir la distancia. La secuencia era sencilla. Samu López la sostenía con el brazo elevado y Carlitos proyectaba la pelota hacia la altura óptima. Trabajaba la coordinación y trayectoria de la pelota. Ahora ha pasado a subir la pelota hasta la altura del pecho, casi donde está su garganta, antes de empezar a moverse. Ahora Alcaraz es un poco más Djokovic.

«No ha sido un cambio en el que nos hayamos sentado, lo hayamos meditado y hemos dicho que tenemos que cambiar la mecánica del servicio. Los jugadores vamos haciendo pequeños cambios por nosotros mismos. Poco a poco me fui encontrando muy cómodo con esta mecánica y este movimiento de saque», explicó Alcaraz sobre su renovación en el saque. Tiene claro Alcaraz que debe seguir retocando su tenis para mantener su rivalidad con Sinner en la buena dirección.