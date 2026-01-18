Alcaraz vuelve con energía: «Estar en casa ha sido la mejor manera de recargar la batería»

Ahí está el puño de Alcaraz, de nuevo en alto tras sortear a Walton en su debut en el Open de Australia. La vida sigue igual para él. Ya no está Ferrero en su banquillo, ahora lo habita Samu López y su saque ha dado otra vuelta de tuerca. Para más dificultad, ahí emerge la primera ronda de un Grand Slam, algo que nunca es fácil. Lo superó todo un Alcaraz hambriento de título en Australia, pues es el único que le falta en su vitrina. «Es mi objetivo para 2026», aseguró a OKDIARIO durante su entrevista a finales de 2025.

«La mejor manera de recargar baterías es estar en casa. Estoy contento de cómo he vuelto y de mi primer partido en Melbourne. Me siento listo para jugar un buen tenis aquí. La anterior fue una temporada larga y dura. Hubo muy buenos momentos y otros duros. Las vacaciones en Miami lo pasé muy bien. Después en casa recargando baterías. Han sido nueve semanas muy buenas preparándome para volver a Melbourne. He estado entrenando por las mañanas y p las tardes descansaba y pasaba rato con la familia y amigos», aseguró el murciano.

Alcaraz se mostró satisfecho por su victoria. «Estoy muy contento de estar aquí y haber hecho un buen partido contra Walton. Su nivel me ha puesto dificultades, ha sido un debut de mucho nivel. Ha sido difícil durante todo el partido, no sólo el segundo set. Siempre se ha mantenido bien posicionado en pista, sólido y algunos golpes han sido difíciles de contrarrestar. No parece que se mueva tan bien a simple vista, pero me ha complicado mucho encontrar espacios para atacar. Siempre está bien colocado y aguanta los intercambios largos. Me gusta que sea exigente desde el primer día», añadió Alcaraz.

Las sensaciones del murciano mejoraron en un set definitivo en que se mostró muy sólido con el saque y rápido desde el fondo de la pista. En el sexto juego, firmó un juego en blanco al resto y confirmó al servicio la rotura, que le permitió cerrar el choque con otro break y tras dos horas y cinco minutos de juego. Sigue Alcaraz con pie derecho en una primera ronda de Grand Slam. Sin Ferrero, con Samu López y saque renovado. Distintas variables, mismo resultado. La vida sigue igual para Alcaraz. Próxima parada, el alemán Hanfmann.