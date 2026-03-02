Tinto de Verano La Casera®, colaborador oficial de la Selección Española de Fútbol

Suntory Beverage & Food Spain y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han anunciado un acuerdo con Tinto de Verano La Casera® por el que se convierte en colaborador oficial de la Selección Española de Fútbol hasta 2028.

En el marco de esta alianza, la marca acompañará a la Selección absoluta masculina y a la Selección absoluta femenina, ambas número 1 en el ranking FIFA, reforzando su presencia en dos de los escenarios deportivos de mayor relevancia internacional.

Para Javier Valle, director general de Suntory Beverage & Food Spain, “es un orgullo poder acompañar a la Selección Española en un momento tan decisivo a través de La Casera®, una marca que lleva más de 75 años formando parte de la vida cotidiana de los españoles y que ahora se suma también a los momentos que nos unen como país”.

Por otro lado, la RFEF, a través del Departamento Comercial y de Desarrollo de Negocio considera que «esta alianza fortalece la relación entre la Selección y marcas emblemáticas de origen local, vinculadas a la identidad del país, en un momento estratégico del calendario deportivo y con el objetivo de seguir estrechando la conexión con la afición. Esta colaboración supone una asociación que celebra la autenticidad y la capacidad de compartir experiencias que forman parte del imaginario colectivo.”

Con este acuerdo, Tinto de Verano La Casera® también tiene como objetivo acompañar a los aficionados adultos de la Selección en todos los momentos sociales que rodean al fútbol con el firme propósito de promover un consumo responsable, ofreciendo una alternativa de baja graduación alcohólica o incluso 0,0.

De este modo, la alianza con la Selección Española afianza la estrategia de la compañía de utilizar el deporte como territorio estratégico de conexión con los consumidores, a través de acuerdos con competiciones y eventos de primer nivel, consolidando un posicionamiento que vincula sus marcas a grandes momentos deportivos que se viven y se comparten.